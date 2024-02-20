Owlcat Games празднует продажи 500 тыс. копий Warhammer 40,000: Rogue Trader хвалебным трейлером

Сегодня разработчик cRPG Owlcat Games отмечает успешный запуск своей последней игры Warhammer 40,000: Rogue Trader новым трейлером, важным обновлением продаж, первым крупным патчем для игры и выпуском официального саундтрека.
За первый месяц Warhammer 40,000: Rogue Trader было продано более 500 000 копий на всех платформах. Чтобы отметить эту важную веху, а также успех cRPG среди критиков, Owlcat Games подготовила новый трейлер, подчеркивающий некоторые положительные отзывы критиков.
Команда Owlcat Games усердно работала над устранением ошибок и проблем, присутствующих в Warhammer 40,000: Rogue Trader. Сегодня команда выпустила патч 1.1, содержащий более 1800 исправлений.
Наконец, для тех, кто был очарован музыкой во время сражений на просторах Коронуса, Owlcat выпустила оригинальный саундтрек Warhammer 40,000: Rogue Trader на всех основных потоковых платформах, включая Spotify, Apple Music, YouTube Music и Deezer.
Warhammer 40:000 Rogue Trader — новейшая высококачественная пошаговая cRPG от разработчиков Owlcat Games. Игроки берут на себя роль титулованного вольного торговца, лидера могучего космического корабля и его команды. Будь то дипломатия канонерок с недавно открытыми планетами, ведение боевых действий с передовой в пошаговых тактических боях или участие в захватывающих сражениях на космических кораблях с пиратами и ренегатами, судьба вольного торговца действительно находится в собственных руках игрока.
Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на ПК с Windows и macOS в Steam, GOG и Epic Games Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Офигенная игра, но дико не хватает голосов, хотя бы реплики какие-то...я уж не говорю о диалогах. Есть небольшое ощущение инди игры из-за этого.
П.с. ахахахахах, новость рядом)
"Обновление включает в себя полностью новую озвучку для пролога и разговоров компаньонов во всей игре"