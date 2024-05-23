Первое крупное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет этим летом

Поклонники эпической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader могут готовиться к новым приключениям в мрачной вселенной далёкого будущего. Студия Owlcat Games анонсировала выход первого масштабного сюжетного дополнения под названием Void Shadows, которое обещает подарить игрокам целых 15 часов увлекательного контента и новую романтическую линию для Лорд-капитана.

Дополнение станет полноценной частью основной сюжетной кампании Rogue Trader, органично вплетаясь в уже знакомую историю. Игроки получат возможность лично исследовать самые тёмные закоулки своего корабля, где их ждёт встреча с таинственным и пугающим противником, цель которого — уничтожить династию фон Валанциус изнутри.

Одной из ключевых фигур дополнения является Кибелла — смертоносный ассасин печально известного Культа смерти. Несмотря на своё тёмное прошлое, она готова принести присягу на верность династии фон Валанциус, следуя многовековой традиции своих предшественников. Но, возможно, отношения между Кибеллой и Лорд-капитаном выйдут за рамки формального союза? Игрокам предстоит самим решать, насколько близкими и доверительными станут их отношения с этой опасной и загадочной особой.

Однако Кибелла — не единственное пополнение в рядах экипажа. DLC также познакомит с новыми офицерами высшего ранга, которые займут ключевые посты на корабле Лорд-капитана. Эти опытные и преданные профессионалы сыграют неоценимую роль в управлении судном и выполнении важнейших задач. Ведь династия фон Валанциус — это не только Лорд-капитан, но и тысячи верных душ, готовых по первому приказу броситься в самое пекло.

Атмосфера Void Shadows пронизана паранойей, интригами и сражениями в замкнутом пространстве космического корабля, где опасность поджидает за каждым углом. Новый враг, с которым придётся столкнуться Лорд-капитану и его команде, не похож ни на что, с чем они сталкивались ранее, и потребует применения всех навыков и хитрости, чтобы одержать верх.

Релиз запланирован на 8 августа этого года, так что у поклонников Warhammer 40,000: Rogue Trader есть ещё несколько месяцев, чтобы подготовиться к новым испытаниям и приключениям.