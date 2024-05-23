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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.8 1 240 оценок

Первое крупное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет этим летом

Lunersun
Новости

Поклонники эпической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader могут готовиться к новым приключениям в мрачной вселенной далёкого будущего. Студия Owlcat Games анонсировала выход первого масштабного сюжетного дополнения под названием Void Shadows, которое обещает подарить игрокам целых 15 часов увлекательного контента и новую романтическую линию для Лорд-капитана.

Дополнение станет полноценной частью основной сюжетной кампании Rogue Trader, органично вплетаясь в уже знакомую историю. Игроки получат возможность лично исследовать самые тёмные закоулки своего корабля, где их ждёт встреча с таинственным и пугающим противником, цель которого — уничтожить династию фон Валанциус изнутри.

Одной из ключевых фигур дополнения является Кибелла — смертоносный ассасин печально известного Культа смерти. Несмотря на своё тёмное прошлое, она готова принести присягу на верность династии фон Валанциус, следуя многовековой традиции своих предшественников. Но, возможно, отношения между Кибеллой и Лорд-капитаном выйдут за рамки формального союза? Игрокам предстоит самим решать, насколько близкими и доверительными станут их отношения с этой опасной и загадочной особой.

Однако Кибелла — не единственное пополнение в рядах экипажа. DLC также познакомит с новыми офицерами высшего ранга, которые займут ключевые посты на корабле Лорд-капитана. Эти опытные и преданные профессионалы сыграют неоценимую роль в управлении судном и выполнении важнейших задач. Ведь династия фон Валанциус — это не только Лорд-капитан, но и тысячи верных душ, готовых по первому приказу броситься в самое пекло.

Атмосфера Void Shadows пронизана паранойей, интригами и сражениями в замкнутом пространстве космического корабля, где опасность поджидает за каждым углом. Новый враг, с которым придётся столкнуться Лорд-капитану и его команде, не похож ни на что, с чем они сталкивались ранее, и потребует применения всех навыков и хитрости, чтобы одержать верх.

Релиз запланирован на 8 августа этого года, так что у поклонников Warhammer 40,000: Rogue Trader есть ещё несколько месяцев, чтобы подготовиться к новым испытаниям и приключениям.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Oscilograf

Отлично, надеюсь по интересности не будет уступать основной сюжетной линии. Игра то шикарная получилась.

3
Лобо

хотелось бы что бы добавилли бы с новым персонажем новый класс в игру а то как по мне по сравнению с прошлой игрой классов очень мало

1
nemsis94

По сравнению прошлой игры, они сделали шаг назад. Бои душные, ролевая часть свелось до трех путей, многие реплики не озвучены. (Играл на старте)

-3
Space marine286

Культ Генокрадов. Прям такой "таинственный" враг. Есть враги куда более таинственнее в Warhammer 40000, но всё равно жду данное дополнение.

1
Rey4rtRO

Дополнение для Колечка, дополнение для WOtR, дополнение для Rogue Trader? Лето обещает быть интересным.

1
nemsis94

Пусть лучше игру починят.

-1