Первое крупное дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет этим летом

Поклонники эпической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader могут готовиться к новым приключениям в мрачной вселенной далёкого будущего. Студия Owlcat Games анонсировала выход первого масштабного сюжетного дополнения под названием Void Shadows, которое обещает подарить игрокам целых 15 часов увлекательного контента и новую романтическую линию для Лорд-капитана.
Дополнение станет полноценной частью основной сюжетной кампании Rogue Trader, органично вплетаясь в уже знакомую историю. Игроки получат возможность лично исследовать самые тёмные закоулки своего корабля, где их ждёт встреча с таинственным и пугающим противником, цель которого — уничтожить династию фон Валанциус изнутри.
Одной из ключевых фигур дополнения является Кибелла — смертоносный ассасин печально известного Культа смерти. Несмотря на своё тёмное прошлое, она готова принести присягу на верность династии фон Валанциус, следуя многовековой традиции своих предшественников. Но, возможно, отношения между Кибеллой и Лорд-капитаном выйдут за рамки формального союза? Игрокам предстоит самим решать, насколько близкими и доверительными станут их отношения с этой опасной и загадочной особой.
Однако Кибелла — не единственное пополнение в рядах экипажа. DLC также познакомит с новыми офицерами высшего ранга, которые займут ключевые посты на корабле Лорд-капитана. Эти опытные и преданные профессионалы сыграют неоценимую роль в управлении судном и выполнении важнейших задач. Ведь династия фон Валанциус — это не только Лорд-капитан, но и тысячи верных душ, готовых по первому приказу броситься в самое пекло.
Атмосфера Void Shadows пронизана паранойей, интригами и сражениями в замкнутом пространстве космического корабля, где опасность поджидает за каждым углом. Новый враг, с которым придётся столкнуться Лорд-капитану и его команде, не похож ни на что, с чем они сталкивались ранее, и потребует применения всех навыков и хитрости, чтобы одержать верх.
Релиз запланирован на 8 августа этого года, так что у поклонников Warhammer 40,000: Rogue Trader есть ещё несколько месяцев, чтобы подготовиться к новым испытаниям и приключениям.
Отлично, надеюсь по интересности не будет уступать основной сюжетной линии. Игра то шикарная получилась.
хотелось бы что бы добавилли бы с новым персонажем новый класс в игру а то как по мне по сравнению с прошлой игрой классов очень мало
По сравнению прошлой игры, они сделали шаг назад. Бои душные, ролевая часть свелось до трех путей, многие реплики не озвучены. (Играл на старте)
Культ Генокрадов. Прям такой "таинственный" враг. Есть враги куда более таинственнее в Warhammer 40000, но всё равно жду данное дополнение.
Дополнение для Колечка, дополнение для WOtR, дополнение для Rogue Trader? Лето обещает быть интересным.
Пусть лучше игру починят.