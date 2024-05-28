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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 273 оценки

Директор Space Marine 2 рассказал о давлении, связанном с отсутствием успеха у других игр по Warhammer

Gruz_
Новости

За последние годы франшиза Warhammer 40,000 получила целый ряд игр. В числе последних есть и не слишком удачные, такие как Darktide, Warpforge и Necromunda, и это оказало определенное давление на команду разработчиков Warhammer 40,000: Space Marine 2.

"Давление было бесконечным", - рассказал PCGamesN Оливер Холлис-Лейк, креативный директор Space Marine 2. Все прекрасно знают, что мы задерживаем выход нашей игры, чтобы убедиться, что ее запуск пройдет успешно. Мы посчитали необходимым отполировать игру, сделать все, что в наших силах и под нашим контролем, чтобы она была готова с того момента, как только люди возьмут ее в руки. На мой взгляд, такие шаги сняли многие опасения, и я очень рад, что фанаты хорошо отреагировали на игру.

Директор Warhammer 40,000: Space Marine 2 также говорит, что боялся, что игроки, фанаты первой игры, будут "очень злы, но многие сказали "спасибо, что не выпустили сломанную игру"". Игра должна была выйти в конце прошлого года, но была отложена до второй половины этого года.

Издавать игру будет Focus Entertainment, издатель Warhammer 40,000: Boltgun, ставшей одним из самых громких успехов франшизы за последнее время. По словам бренд-менеджера компании Сильвена Ле Ру, "нет большего давления, чем то, которое мы оказываем на себя".

Первая Space Marine не принадлежала Focus и Saber Interactive, а была издана SEGA и разработана Relic Entertainment. Режиссер новой игры вспомнил историю, связанную с одним из бывших разработчиков первой игры на одном из мероприятий:

Когда мы были на Gamescom 2023, я отошел от стенда и вернулся, мне сказали, что к нам пришел посетитель. Оказалось, что один из разработчиков оригинальной игры пришел на стенд, чтобы узнать, можно ли ему взглянуть на игру. Мы немного поболтали, потом он поиграл в нее, и она оказалась абсолютно смертоносной, он поставил ее на самую высокую сложность и уничтожал врагов.

Он пришел и сказал: "Вы действительно сделали игру такой, какой мы хотели ее видеть. Вы сделали все то, что мы хотели сделать, но не могли". Конечно, это было приятно слышать, ведь мы так и хотели.

Возможно, эти отзывы сняли напряжение (или, по крайней мере, ослабили его) для режиссера Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игра выходит 9 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
stalout

Вольный торговец годная, имхо

4
digitalkid

Годная, но нишевая. Сложная ролевая система.

4
Nodas digitalkid

Нет там ничего сложного если читать конечно умеешь, а так если не умеешь то да покажется сложной

-2
Rograx

Единственная игра в этом году которую действительно жду.

2
Ardentis777

Rogue Trader, Chaos Gate:Daemonhunters очень понравились из последних. В Darktide слишком мало контента.

1
PerspicaciousMorgathus

Первая часть была супер скучной, боевка приедается очень быстро, а по сути никакого развития нет. Так и не смог пройти, дважды бросал где то на середине

1
TheDenStark

а как же стар варс новый и ассасин ?

0
Пользователь ВКонтакте

Почему Space Marine 1 убрали в стиме? // Space Marine

0
Perseus_33

А зачем она там? Убогий консольный шутерок от третьего лица. От вахи там только название

-9
Пользователь ВКонтакте Perseus_33

Получается у вахи вообще нет нормально шутера от 3 или 1 лица? // Space Marine

0
Perseus_33 Пользователь ВКонтакте

По вахе вообще только одна нормальная игра - Инквизитор. Мученик

-7
koxacbka

потому что издатель - сега. и они убрали свои игры

0
Комментарий удален
-zotik-

По вахе сотни игр и выходят они каждый год, но выстреливает одна раз в несколько лет

0
0ncnjqybr

Точнее, всего одна за все годы.

0
-zotik- 0ncnjqybr

Ну можно и так сказать. С видеоиграми этой вселенной не везет. Очень обидно

0
Gelyr

по Warhammer довольно много хороших и относительно успешных игр. Если сделают хорошую игру, тоже буду успешными))

0
Sider999

После dawn of war успешных игр и не вспомню

2
Gelyr Sider999

Не знаю, я много игр знаю хороших, успех же разный бывает, если игра относительно не дорогая, то продажи пару миллионов копий для таких игр это очень круто.

0
Sider999 Gelyr

Высокие продажи - не залог успешного проекта

-2
PerspicaciousMorgathus Gelyr

Ну назови хотя бы 3 успешных из многих которые ты знаешь

0
PerspicaciousMorgathus Sider999

Залог, игра с плохими продажами в 99 случаев из 100 унылое г

0
Sider999
была издана SEGA

Вообще-то изначально издателем была THQ, SEGA лишь обновила, сделав anniversary edition

0
Дворф

что в их понимании "без успеха" значит? что им надо ваще? миллионые продажи? Алёши ой алёши... алё это ваха это не сторис про пони... вот балбесы там сидят или придурки...

0
0ncnjqybr

Успех - это продать столько, чтобы хватило прокормить студию еще как минимум на 5 лет.

2
jax baron

за то гладиус вышел норм.

0