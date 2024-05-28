Директор Space Marine 2 рассказал о давлении, связанном с отсутствием успеха у других игр по Warhammer

За последние годы франшиза Warhammer 40,000 получила целый ряд игр. В числе последних есть и не слишком удачные, такие как Darktide, Warpforge и Necromunda, и это оказало определенное давление на команду разработчиков Warhammer 40,000: Space Marine 2.

"Давление было бесконечным", - рассказал PCGamesN Оливер Холлис-Лейк, креативный директор Space Marine 2. Все прекрасно знают, что мы задерживаем выход нашей игры, чтобы убедиться, что ее запуск пройдет успешно. Мы посчитали необходимым отполировать игру, сделать все, что в наших силах и под нашим контролем, чтобы она была готова с того момента, как только люди возьмут ее в руки. На мой взгляд, такие шаги сняли многие опасения, и я очень рад, что фанаты хорошо отреагировали на игру.

Директор Warhammer 40,000: Space Marine 2 также говорит, что боялся, что игроки, фанаты первой игры, будут "очень злы, но многие сказали "спасибо, что не выпустили сломанную игру"". Игра должна была выйти в конце прошлого года, но была отложена до второй половины этого года.

Издавать игру будет Focus Entertainment, издатель Warhammer 40,000: Boltgun, ставшей одним из самых громких успехов франшизы за последнее время. По словам бренд-менеджера компании Сильвена Ле Ру, "нет большего давления, чем то, которое мы оказываем на себя".

Первая Space Marine не принадлежала Focus и Saber Interactive, а была издана SEGA и разработана Relic Entertainment. Режиссер новой игры вспомнил историю, связанную с одним из бывших разработчиков первой игры на одном из мероприятий:

Когда мы были на Gamescom 2023, я отошел от стенда и вернулся, мне сказали, что к нам пришел посетитель. Оказалось, что один из разработчиков оригинальной игры пришел на стенд, чтобы узнать, можно ли ему взглянуть на игру. Мы немного поболтали, потом он поиграл в нее, и она оказалась абсолютно смертоносной, он поставил ее на самую высокую сложность и уничтожал врагов.



Он пришел и сказал: "Вы действительно сделали игру такой, какой мы хотели ее видеть. Вы сделали все то, что мы хотели сделать, но не могли". Конечно, это было приятно слышать, ведь мы так и хотели.

Возможно, эти отзывы сняли напряжение (или, по крайней мере, ослабили его) для режиссера Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игра выходит 9 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.