Директор Space Marine 2 рассказал о давлении, связанном с отсутствием успеха у других игр по Warhammer

За последние годы франшиза Warhammer 40,000 получила целый ряд игр. В числе последних есть и не слишком удачные, такие как Darktide, Warpforge и Necromunda, и это оказало определенное давление на команду разработчиков Warhammer 40,000: Space Marine 2.
"Давление было бесконечным", - рассказал PCGamesN Оливер Холлис-Лейк, креативный директор Space Marine 2. Все прекрасно знают, что мы задерживаем выход нашей игры, чтобы убедиться, что ее запуск пройдет успешно. Мы посчитали необходимым отполировать игру, сделать все, что в наших силах и под нашим контролем, чтобы она была готова с того момента, как только люди возьмут ее в руки. На мой взгляд, такие шаги сняли многие опасения, и я очень рад, что фанаты хорошо отреагировали на игру.
Директор Warhammer 40,000: Space Marine 2 также говорит, что боялся, что игроки, фанаты первой игры, будут "очень злы, но многие сказали "спасибо, что не выпустили сломанную игру"". Игра должна была выйти в конце прошлого года, но была отложена до второй половины этого года.
Издавать игру будет Focus Entertainment, издатель Warhammer 40,000: Boltgun, ставшей одним из самых громких успехов франшизы за последнее время. По словам бренд-менеджера компании Сильвена Ле Ру, "нет большего давления, чем то, которое мы оказываем на себя".
Первая Space Marine не принадлежала Focus и Saber Interactive, а была издана SEGA и разработана Relic Entertainment. Режиссер новой игры вспомнил историю, связанную с одним из бывших разработчиков первой игры на одном из мероприятий:
Когда мы были на Gamescom 2023, я отошел от стенда и вернулся, мне сказали, что к нам пришел посетитель. Оказалось, что один из разработчиков оригинальной игры пришел на стенд, чтобы узнать, можно ли ему взглянуть на игру. Мы немного поболтали, потом он поиграл в нее, и она оказалась абсолютно смертоносной, он поставил ее на самую высокую сложность и уничтожал врагов.
Он пришел и сказал: "Вы действительно сделали игру такой, какой мы хотели ее видеть. Вы сделали все то, что мы хотели сделать, но не могли". Конечно, это было приятно слышать, ведь мы так и хотели.
Возможно, эти отзывы сняли напряжение (или, по крайней мере, ослабили его) для режиссера Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игра выходит 9 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Вольный торговец годная, имхо
Годная, но нишевая. Сложная ролевая система.
Нет там ничего сложного если читать конечно умеешь, а так если не умеешь то да покажется сложной
Единственная игра в этом году которую действительно жду.
Rogue Trader, Chaos Gate:Daemonhunters очень понравились из последних. В Darktide слишком мало контента.
Первая часть была супер скучной, боевка приедается очень быстро, а по сути никакого развития нет. Так и не смог пройти, дважды бросал где то на середине
а как же стар варс новый и ассасин ?
Почему Space Marine 1 убрали в стиме? // Space Marine
А зачем она там? Убогий консольный шутерок от третьего лица. От вахи там только название
Получается у вахи вообще нет нормально шутера от 3 или 1 лица? // Space Marine
По вахе вообще только одна нормальная игра - Инквизитор. Мученик
потому что издатель - сега. и они убрали свои игры
По вахе сотни игр и выходят они каждый год, но выстреливает одна раз в несколько лет
Точнее, всего одна за все годы.
Ну можно и так сказать. С видеоиграми этой вселенной не везет. Очень обидно
по Warhammer довольно много хороших и относительно успешных игр. Если сделают хорошую игру, тоже буду успешными))
После dawn of war успешных игр и не вспомню
Не знаю, я много игр знаю хороших, успех же разный бывает, если игра относительно не дорогая, то продажи пару миллионов копий для таких игр это очень круто.
Высокие продажи - не залог успешного проекта
Ну назови хотя бы 3 успешных из многих которые ты знаешь
Залог, игра с плохими продажами в 99 случаев из 100 унылое г
Вообще-то изначально издателем была THQ, SEGA лишь обновила, сделав anniversary edition
что в их понимании "без успеха" значит? что им надо ваще? миллионые продажи? Алёши ой алёши... алё это ваха это не сторис про пони... вот балбесы там сидят или придурки...
Успех - это продать столько, чтобы хватило прокормить студию еще как минимум на 5 лет.
за то гладиус вышел норм.