Новый брутальный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили кооперативному режиму

Focus Entertainment и Saber Interactive представили новый брутальный трейлер к своему грядущему шутеру от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2. Трейлер посвящен кооперативному режиму игры, в котором до трех игроков смогут совместно пройти сюжетную кампанию.

В трейлере показаны динамичные сражения с ордами орков, кровавые добивания и использование различных видов оружия и способностей. Разработчики обещают, что кооперативный режим будет не менее увлекательным, чем сюжетная кампания.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.