Новый брутальный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили кооперативному режиму

Focus Entertainment и Saber Interactive представили новый брутальный трейлер к своему грядущему шутеру от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2. Трейлер посвящен кооперативному режиму игры, в котором до трех игроков смогут совместно пройти сюжетную кампанию.
В трейлере показаны динамичные сражения с ордами орков, кровавые добивания и использование различных видов оружия и способностей. Разработчики обещают, что кооперативный режим будет не менее увлекательным, чем сюжетная кампания.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Где там орки??? Там же только тираниды!!!!
Скопировали текст со статьи про первую часть наверное)
Наверное, хотя было бы круто...чтоб и орков, и тау, и хаоситов, и эльдаров...и еще кого-нибудь мы приводили к согласию во имя Императора!)))) Еще было бы круто-то чтобы сделали Space Marine, но во времена Ереси Хоруса!))) Тут бы я просто сказал дайте две!!!
Взял предзаказ, очечественных разрабов надо поддержать
Конвейер Ubisoft с Activision отдыхает) пошла императорская раз*ёб*а =)
Лютая игруха😃
что то графон подупал с прошлых трейлеров, все еще ничего не ожидаю от этой игры т к разрабы не могут ничего предложить игроку
Разве? Мне казалось, что разрабы предлагают кровавую зарубу в мире вархаммера, но тебе наверное виднее 🧐
на первый взгляд да и на второй это тот же Darktide и Space Hulk: Deathwing даже кооп прикрутили. слишком слабый выхлоп для богатой вселенной .Но кто я такой чтобы судить .вся надежда на хороший сюжет