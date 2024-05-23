Saber подробнее рассказала про мультиплеерные режимы Warhammer 40,000: Space Marine 2

Saber Interactive представила новые подробности мультиплеерных режимов Warhammer 40,000: Space Marine 2, сюжетную кампанию которой могут пройти до трех игроков.
На выбор предлагается шесть классов с уникальным снаряжением, включая «Оплот», «Снайпер», «Тяжелый», «Тактический», «Штурмовик» и «Авангард». Похоже, у каждого из них есть обширное дерево навыков, которое можно разблокировать, и вы можете соответствующим образом настроить их внешний вид. Вы можете персонализировать целые наборы брони: от замены наплечья, шлема, поножей и кирасы до боевого снаряжения и рукавиц.
Saber Interactive также официально подтвердила включение многопользовательского режима PvP. В этом режиме, получившем название «Вечная война», две команды по шесть космических десантников сражаются за славу (или дух соперничества).
Судя по кадрам, этот режим выглядит как стандартный командный бой насмерть, в котором обе стороны сражаются с использованием огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и способностей. Однако видеть, как двое морских пехотинцев рубят друг друга бензопилами, довольно круто. Стоит отметить, что в заключительном тексте указано «многопользовательские режимы 6 на 6», поэтому могут быть и другие режимы PvP. А пока нам придется дождаться более подробной информации.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
за кастомизацию космодеса лайк, а дальше будем посмотреть
Огонь надеюсь в РФ можно купить будет // Федор Ражиков
Когда выйдет? // Илья Афанасьев
ясно понятно, очередной дрочильник с кастомизацией шмоток. ща бы скины в синглплеере менять. и эти режимы 6 на 6… как будто кто-то будет в это играть после месяца после релиза. лол. ждем обзоры "шедевр на века" от игрожурналюг.
Да не скули ты, скулёжник мамин, пройди мимо, если не нравится.
Он ноет под каждой новостью, то инди гувно ему, то ААА гувно, то нет гринда плохо, то есть гринд плохо, поэтому и ник у него г*дон )
Не трясись. Ещё в первом SM была и кастомизация и мультиплеер, хз зачем ты только сейчас заныл. Бтв в мультиплеер первой до сих пор играют.
ага, прям щас. мимо шлака? не, спасибо, лучше другим покажу.
А, ну да, игра десятилетней давности до сих пор жива, значит и эта будет хитом. Логика уровня "мой дед курил и прожил 100 лет".