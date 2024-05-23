Saber подробнее рассказала про мультиплеерные режимы Warhammer 40,000: Space Marine 2

Saber Interactive представила новые подробности мультиплеерных режимов Warhammer 40,000: Space Marine 2, сюжетную кампанию которой могут пройти до трех игроков.

На выбор предлагается шесть классов с уникальным снаряжением, включая «Оплот», «Снайпер», «Тяжелый», «Тактический», «Штурмовик» и «Авангард». Похоже, у каждого из них есть обширное дерево навыков, которое можно разблокировать, и вы можете соответствующим образом настроить их внешний вид. Вы можете персонализировать целые наборы брони: от замены наплечья, шлема, поножей и кирасы до боевого снаряжения и рукавиц.

Saber Interactive также официально подтвердила включение многопользовательского режима PvP. В этом режиме, получившем название «Вечная война», две команды по шесть космических десантников сражаются за славу (или дух соперничества).

Судя по кадрам, этот режим выглядит как стандартный командный бой насмерть, в котором обе стороны сражаются с использованием огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и способностей. Однако видеть, как двое морских пехотинцев рубят друг друга бензопилами, довольно круто. Стоит отметить, что в заключительном тексте указано «многопользовательские режимы 6 на 6», поэтому могут быть и другие режимы PvP. А пока нам придется дождаться более подробной информации.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.