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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 258 оценок

Saber подробнее рассказала про мультиплеерные режимы Warhammer 40,000: Space Marine 2

monk70
Новости

Saber Interactive представила новые подробности мультиплеерных режимов Warhammer 40,000: Space Marine 2, сюжетную кампанию которой могут пройти до трех игроков.

На выбор предлагается шесть классов с уникальным снаряжением, включая «Оплот», «Снайпер», «Тяжелый», «Тактический», «Штурмовик» и «Авангард». Похоже, у каждого из них есть обширное дерево навыков, которое можно разблокировать, и вы можете соответствующим образом настроить их внешний вид. Вы можете персонализировать целые наборы брони: от замены наплечья, шлема, поножей и кирасы до боевого снаряжения и рукавиц.

Saber Interactive также официально подтвердила включение многопользовательского режима PvP. В этом режиме, получившем название «Вечная война», две команды по шесть космических десантников сражаются за славу (или дух соперничества).

Судя по кадрам, этот режим выглядит как стандартный командный бой насмерть, в котором обе стороны сражаются с использованием огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и способностей. Однако видеть, как двое морских пехотинцев рубят друг друга бензопилами, довольно круто. Стоит отметить, что в заключительном тексте указано «многопользовательские режимы 6 на 6», поэтому могут быть и другие режимы PvP. А пока нам придется дождаться более подробной информации.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
w_temptation

за кастомизацию космодеса лайк, а дальше будем посмотреть

0
Пользователь ВКонтакте

Огонь надеюсь в РФ можно купить будет // Федор Ражиков

0
Пользователь ВКонтакте

Когда выйдет? // Илья Афанасьев

-1
Gridon

ясно понятно, очередной дрочильник с кастомизацией шмоток. ща бы скины в синглплеере менять. и эти режимы 6 на 6… как будто кто-то будет в это играть после месяца после релиза. лол. ждем обзоры "шедевр на века" от игрожурналюг.

-6
Reivren

Да не скули ты, скулёжник мамин, пройди мимо, если не нравится.

3
Unicorling Reivren

Он ноет под каждой новостью, то инди гувно ему, то ААА гувно, то нет гринда плохо, то есть гринд плохо, поэтому и ник у него г*дон )

0
Сонигой

Не трясись. Ещё в первом SM была и кастомизация и мультиплеер, хз зачем ты только сейчас заныл. Бтв в мультиплеер первой до сих пор играют.

0
Gridon Reivren

ага, прям щас. мимо шлака? не, спасибо, лучше другим покажу.

0
Gridon Сонигой

А, ну да, игра десятилетней давности до сих пор жива, значит и эта будет хитом. Логика уровня "мой дед курил и прожил 100 лет".

-1