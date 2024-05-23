В Steam открылись предзаказы Warhammer 40,000: Space Marine 2 - игра доступна в России

В цифровом магазине Steam стартовали предзаказы экшена от 3-го лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Focus Home Interactive и Saber Interactive. Игру в том числе можно приобрести в России. На выбор предлагается 3 издания:

Обычное издание стоит 3199 руб. и включает только базовую версию игры.

Золотое издания стоит 4699 руб. и включает базовую версию игры и сезонный пропуск.

Ультра-издание стоит 5199 руб. и включает базовую версию игры, набор «Чемпион Ультрамаринов» и сезонный пропуск.

За предзаказ любого издания дадут DLC Macgragger's Chosen. За предзаказ золотого или ультра-издания дополнительно полагается 4-дневный ранний доступ к игре, начиная с 5 сентября.

Focus Home Interactive выпустит Warhammer 40,000: Space Marine 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X 9 сентября.