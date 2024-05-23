В Steam открылись предзаказы Warhammer 40,000: Space Marine 2 - игра доступна в России

В цифровом магазине Steam стартовали предзаказы экшена от 3-го лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Focus Home Interactive и Saber Interactive. Игру в том числе можно приобрести в России. На выбор предлагается 3 издания:
- Обычное издание стоит 3199 руб. и включает только базовую версию игры.
- Золотое издания стоит 4699 руб. и включает базовую версию игры и сезонный пропуск.
- Ультра-издание стоит 5199 руб. и включает базовую версию игры, набор «Чемпион Ультрамаринов» и сезонный пропуск.
За предзаказ любого издания дадут DLC Macgragger's Chosen. За предзаказ золотого или ультра-издания дополнительно полагается 4-дневный ранний доступ к игре, начиная с 5 сентября.
Focus Home Interactive выпустит Warhammer 40,000: Space Marine 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X 9 сентября.
Предзаказывать смысла нет, поглядим что на релизе будет.
не скажу наконец опять стали довать за ранее.
в сезонный пак входит какой ни будь контент кроме косметики?
Очень жду данную игру, но практика показала, что любые предзаказы лучше сейчас не делать. Посмотрим, какой будет релиз и стоит ли игра своих денег. Если что, можно будет подождать патчей и купить по скидке, не сильно расстроившись
Я так и знал что она будет дорогая) ну а что вы хотели если будут история+кооп-мисссии на 3 и режим 6 на 6 =)
Ценник конечно как всегда заломили но радует что есть полная локализация можно будет полностью погрузится в геймплей и не отвлекаться на чтение сабов, особенно в экшеновых сценах и замесах (за 3 рубля можно наверно будет стандартное издание взять), по геймплейным роликам игра выглядит очень вкусно, эпик зашкаливает, добивания офигенные, жаль ещё ждать долго, только в сентябре можно будет начать крошить теранидов.
да уж не спокойно нынче там) с предзаказами то)
жду тития https://www.youtube.com/shorts/ALMY461ZGCE
рескин с донатом скинов подъехал. И эти люди ещё смеют жаловаться на мобильные дрочильни? 3к за базу, Карл! Да за эти деньги можно целый стимдек игр на распродаже купить. А сезонник за полтора косаря, лол, там что, контента на год вперёд? ждём взлома от хатаба и не ведёмся на эти ваши предзаказы.
Хатаб скончался 3 года назад. И он никогда не взламывал игры. Он делал репаки.
Сегодня доступна, а завтра недоступна
да вроде издатель Focus Home, они адекватные
Star Wars лучше чем warhammer 40 000, по крайней мере в РФ знают все кто такой Вейдер, Сидиус, световые мечи и прочее а вот ваших космодесантников только полтора подпиваса знают и все.
Ну есть предзаказ да а бонусы то какие? в 1 спейс марины был эксклюзивный скин на кровавых воронов // Vova Ferreus
Тоже скины // Дмитрий Бельцов
Эти скины можнео налепить на космодесантника любого ордена? или только для ультрамара? // Vova Ferreus