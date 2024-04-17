Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит ценник в 70$, только потому что низкая цена для многих означает низкое качество

Не так давно генеральный руководитель Saber Interactive Мэтью Карч, под чьим руководством сейчас находится Nimble Giant (Star Trek Infinite), 3D Realms (Ion Fury) и 4A Games (Metro), высказался о высоком ценнике на крупнобюджетные игры. Тогда казалось, он стал на сторону игроков, отмечая обязательный ценник в 70 долларов. Уже сегодня, весьма ловко, он уточняет свои слова и считает такую цену более оправданной, ведь игроки платят "за высокое качество". Именно для того, чтобы оправдать ожидания игроков, ожидаемая Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет выставлена на продажу по цене в 70$ на ПК и консолях.
Карч в беседе с журналистами отметил, что ему все еще не нравится высокая цена на игровые проекты. Тем не менее, как бизнесмен, он понимает условия рынка и вынужден им подчиняться. По словам директора Saber, компания будет вынуждена продавать Warhammer 40,000: Space Marine 2 за 70$. Это связано с тем, что цена напрямую определяет мнение сообщества о будущем проекте. Если поставить ценник слишком низкий, игра будет восприниматься пользователями как проект низкого качества.
Логика объяснения высокой цены получилась у Мэтью Карча мягко говоря спорной. Учитывая, что даже сейчас выходят новинки по цене 50-60 долларов, и это решение остается полностью за издателем. Очевидно, в Saber Interactive опасаются финансовых рисков после сложного расставания с Embracer, и компания намеревается получить как можно больший доход с потенциального хита в виде Space Marine 2.
Более тупой отмазки я еще не видел.
$70 слишком низкая цена для меня, получается игра низкого качества!
Хм, то есть helldivers 2 стала успешной вопреки невысокой цене в 40 баксов? Вот же сони тупые, поставили бы цену 70 баксов, и было бы в несколько раз больше продаж.
Забыл ещё в этом игроков обвинить.
Что он несëт низкая цена плохое качество 🤣🤣🤣🤣. АААА отдыхает
Чтобы получить некстген игру надо покупать стар варс оутловс за 130 долларов)
Чё там ебобо??
вообще конченные???
Ахаха а когда выйдет, и окажется гoвном, то как он будет тогда все объяснять ? Где будет его хваленное высокое качество ?
скажет, что слишком маленькую цену поставили, надо было стандартное издание от 100 бачей продавать
А я люблю экономить деньги и региональное ценообразование. То-есть, меня, как покупателя, они потеряли.
Забавно. Но если 2я будет лучше первой можно и не беспокоиться.
Будет рескин World War Z с новыми анимациями
Так на оборот.
Поставить адекватный ценник и получить продажи - нет
Поставить спорный ценник, получить обзоры в день релиза и оподливиться с продажами в первый день - да
Нифига он мастер аргументации
Это бизнес - ничего личного. Когда ты сказал, что не хочешь по 70 продавать, а экономический отдел объяснил тебе, что по другому нельзя. Ты же хочешь выплатить свою эпотеку досрочно? Купить в следующем году новую машину? Съездить отдохнуть за границу? Да и просто поддерживать свой уровень потребления как он есть. А инфляция везде идёт, хоть и не везде о ней говорят.
А вы заметили, что из браузера не открывается steam community c российского ip?