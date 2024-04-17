Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит ценник в 70$, только потому что низкая цена для многих означает низкое качество

Не так давно генеральный руководитель Saber Interactive Мэтью Карч, под чьим руководством сейчас находится Nimble Giant (Star Trek Infinite), 3D Realms (Ion Fury) и 4A Games (Metro), высказался о высоком ценнике на крупнобюджетные игры. Тогда казалось, он стал на сторону игроков, отмечая обязательный ценник в 70 долларов. Уже сегодня, весьма ловко, он уточняет свои слова и считает такую цену более оправданной, ведь игроки платят "за высокое качество". Именно для того, чтобы оправдать ожидания игроков, ожидаемая Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет выставлена на продажу по цене в 70$ на ПК и консолях.

Карч в беседе с журналистами отметил, что ему все еще не нравится высокая цена на игровые проекты. Тем не менее, как бизнесмен, он понимает условия рынка и вынужден им подчиняться. По словам директора Saber, компания будет вынуждена продавать Warhammer 40,000: Space Marine 2 за 70$. Это связано с тем, что цена напрямую определяет мнение сообщества о будущем проекте. Если поставить ценник слишком низкий, игра будет восприниматься пользователями как проект низкого качества.

Логика объяснения высокой цены получилась у Мэтью Карча мягко говоря спорной. Учитывая, что даже сейчас выходят новинки по цене 50-60 долларов, и это решение остается полностью за издателем. Очевидно, в Saber Interactive опасаются финансовых рисков после сложного расставания с Embracer, и компания намеревается получить как можно больший доход с потенциального хита в виде Space Marine 2.