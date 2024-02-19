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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 232 оценки

Warhammer 40,000: Space Marine 2, возможно, получит официальную русскую озвучку на релизе

butcher69
Новости

На странице коллекционного издания игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 в цифровом магазине издателя Focus Entertainment появилась информация о наличии дублированной озвучки на русском языке. Кроме того, если верить указанной информации, то игра получит озвучку еще и на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках.

Однако на страницах игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 в магазинах Steam и Epic Games Store информация о русской озвучке отсутствует.

На данный момент студия Saber Interactive и издатель Focus Entertainment не делали официальных заявлений о выпуске Warhammer 40,000: Space Marine 2 с полной озвучкой на русском языке.

Игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 была анонсирована в декабре 2021 года. Она продолжит сюжет оригинального шутера, где вновь главным героем будет капитан Титус из первой части, которому предстоит противостоять тиранидам.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

37
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
saa0891

Было бы отлично,игра выглядит очень вкусно и во время экшеновых сцен хочется полностью погрузится в геймплей а не отвлекаться на чтение сабов (в том же ремейке RE4 как же классно что сделали полную локализацию),сейчас прохожу Batman Arkham Knight как же там озвучки не хватает,потому что там постоянно в городе куча сообщений приходить,жаль наши локализаторы не сделали озвучку игра то шикарная.

14
SoggyOrrinthal

Поаккуратнее, а то сейчас набегут адепты игр в оригинальной озвучке и скажут, что ты неправильно играешь в игры. Ведь правильнее всего играть с китайской озвучкой и корейскими субтитрами, а ваши дубляжи - это ересь, и там всё неправильно коверкают.

2
saa0891 SoggyOrrinthal

Да мне как то всё равно,я люблю когда в игре полная локализация.

3
OculusMortem SoggyOrrinthal

Кому не плевать на достоверность перевода, если сохраняется общий смысл и это вписывается в ситуацию и атмосферу?

0
Drugzverei

немного игр в этом году я жду, но эту жду и если еще и годна русская озвучка будет, то вообще крутяк.

0
SpacePRedator014

Это радует, главное чтобы игра была хороша

0
muxamor2011

Насколько я слышал, игру делает питерская студия «Сайберов». А там, судя по всему, весьма болеют за русский язык. Так как также, по слухам, исправление русской озвучки в ремастере «Ведьмака 3» была именно их инициатива.

Ну и то, что в Стиме до самого релиза может быть неактуальная инфа, это уже норма. Не один десяток раз так было.

Вон взять ту же Breathedge 2 от русских разработчиков. Там тоже на странице Стим. ру озвучка не указана. Хотя разработчик уже подтвердил, что она будет.

Так что на релизе посмотрим. Ну и будем надеяться, что русскую все же завезут.

0
Dark_AssassinUA

>Насколько я слышал, игру делает питерская студия «Сайберов». А там, судя по всему, весьма болеют за русский язык.

Там болеют как скажет материнская компания-издатель.

>Так как также, по слухам, исправление русской озвучки в ремастере «Ведьмака 3» была именно их инициатива.

Получается из-за этого у них отобрали ремастер Ведьмака 3?)

>Вон взять ту же Breathedge 2 от русских разработчиков. Там тоже на странице Стим. ру озвучка не указана. Хотя разработчик уже подтвердил, что она будет.

Где они такое писали?Я пока только вижу что 'список озвучек не утвержден'

-2
Combine-47
Насколько я слышал, игру делает питерская студия «Сайберов». А там, судя по всему, весьма болеют за русский язык.

Так болеют, что персонажи в WWZ все говорят на английском. Даже персонажи в российской кампании

0
Artery Kaulitz

Издатель не уходил никуда, а студия разработчиков ту же озвучку для Ведьмака 3 поправляла. Это не Sony, которые боятся, что в ЕС продажи упадут из-за наличия русской озвучки

0
muxamor2011

Так вроде Sony и не прекращала свои игры на русском озвучивать. Или я чего-то не знаю? «Бог войны Рагнарек», «Паук 2».

0
Oleg1500jk muxamor2011

Это с недавних пор, с февраля.

0
Artery Kaulitz muxamor2011

Пока не прекращала, но его упоминание начала убирать. И насчёт продаж, это не моя цитата, так действительно заявили Sony. То-есть, озвучка будет, но без упоминаний. А дальше... Кто знает, куда их понесёт

0
SoggyOrrinthal

Круто, судя по трейлерам, это будет игра года, чисто на мой взгляд.

0
RelexUA

первая часть крутая даже графика не плохая досих пор

0
Jestb

Да, только будет не Титус. В первой части он был "капитан Тит" в озвучке, что почти "капитан сиська"

0
orion1786

Еда то это очень хорошая новость. Главное чтоб голоса к типажам подобрали правильною.

0
Niko71790
Еда то это очень хорошая новость. Главное чтоб голоса к типажам подобрали правильною

еда всегда хорошо, соглашусь
а так да - ждём, надеемся на лучшее и верим что бабло и геополитика не зарешают хотя бы в этот раз

1
orion1786 Niko71790

<(˶ᵔᵕᵔ˶)>

0
H-DS

Будет понятно ближе к релизу. Зависеть будет от геополитической обстановки. Могут и сделать, а перед релизом вырежут

-1