Warhammer 40,000: Space Marine 2, возможно, получит официальную русскую озвучку на релизе

На странице коллекционного издания игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 в цифровом магазине издателя Focus Entertainment появилась информация о наличии дублированной озвучки на русском языке. Кроме того, если верить указанной информации, то игра получит озвучку еще и на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках.
Однако на страницах игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 в магазинах Steam и Epic Games Store информация о русской озвучке отсутствует.
На данный момент студия Saber Interactive и издатель Focus Entertainment не делали официальных заявлений о выпуске Warhammer 40,000: Space Marine 2 с полной озвучкой на русском языке.
Игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 была анонсирована в декабре 2021 года. Она продолжит сюжет оригинального шутера, где вновь главным героем будет капитан Титус из первой части, которому предстоит противостоять тиранидам.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Было бы отлично,игра выглядит очень вкусно и во время экшеновых сцен хочется полностью погрузится в геймплей а не отвлекаться на чтение сабов (в том же ремейке RE4 как же классно что сделали полную локализацию),сейчас прохожу Batman Arkham Knight как же там озвучки не хватает,потому что там постоянно в городе куча сообщений приходить,жаль наши локализаторы не сделали озвучку игра то шикарная.
Поаккуратнее, а то сейчас набегут адепты игр в оригинальной озвучке и скажут, что ты неправильно играешь в игры. Ведь правильнее всего играть с китайской озвучкой и корейскими субтитрами, а ваши дубляжи - это ересь, и там всё неправильно коверкают.
Да мне как то всё равно,я люблю когда в игре полная локализация.
Кому не плевать на достоверность перевода, если сохраняется общий смысл и это вписывается в ситуацию и атмосферу?
немного игр в этом году я жду, но эту жду и если еще и годна русская озвучка будет, то вообще крутяк.
Это радует, главное чтобы игра была хороша
Насколько я слышал, игру делает питерская студия «Сайберов». А там, судя по всему, весьма болеют за русский язык. Так как также, по слухам, исправление русской озвучки в ремастере «Ведьмака 3» была именно их инициатива.
Ну и то, что в Стиме до самого релиза может быть неактуальная инфа, это уже норма. Не один десяток раз так было.
Вон взять ту же Breathedge 2 от русских разработчиков. Там тоже на странице Стим. ру озвучка не указана. Хотя разработчик уже подтвердил, что она будет.
Так что на релизе посмотрим. Ну и будем надеяться, что русскую все же завезут.
>Насколько я слышал, игру делает питерская студия «Сайберов». А там, судя по всему, весьма болеют за русский язык.
Там болеют как скажет материнская компания-издатель.
>Так как также, по слухам, исправление русской озвучки в ремастере «Ведьмака 3» была именно их инициатива.
Получается из-за этого у них отобрали ремастер Ведьмака 3?)
>Вон взять ту же Breathedge 2 от русских разработчиков. Там тоже на странице Стим. ру озвучка не указана. Хотя разработчик уже подтвердил, что она будет.
Где они такое писали?Я пока только вижу что 'список озвучек не утвержден'
Так болеют, что персонажи в WWZ все говорят на английском. Даже персонажи в российской кампании
Издатель не уходил никуда, а студия разработчиков ту же озвучку для Ведьмака 3 поправляла. Это не Sony, которые боятся, что в ЕС продажи упадут из-за наличия русской озвучки
Так вроде Sony и не прекращала свои игры на русском озвучивать. Или я чего-то не знаю? «Бог войны Рагнарек», «Паук 2».
Это с недавних пор, с февраля.
Пока не прекращала, но его упоминание начала убирать. И насчёт продаж, это не моя цитата, так действительно заявили Sony. То-есть, озвучка будет, но без упоминаний. А дальше... Кто знает, куда их понесёт
Круто, судя по трейлерам, это будет игра года, чисто на мой взгляд.
первая часть крутая даже графика не плохая досих пор
Да, только будет не Титус. В первой части он был "капитан Тит" в озвучке, что почти "капитан сиська"
Еда то это очень хорошая новость. Главное чтоб голоса к типажам подобрали правильною.
еда всегда хорошо, соглашусь
а так да - ждём, надеемся на лучшее и верим что бабло и геополитика не зарешают хотя бы в этот раз
<(˶ᵔᵕᵔ˶)>
Будет понятно ближе к релизу. Зависеть будет от геополитической обстановки. Могут и сделать, а перед релизом вырежут