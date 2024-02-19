Warhammer 40,000: Space Marine 2, возможно, получит официальную русскую озвучку на релизе

На странице коллекционного издания игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 в цифровом магазине издателя Focus Entertainment появилась информация о наличии дублированной озвучки на русском языке. Кроме того, если верить указанной информации, то игра получит озвучку еще и на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках.

Однако на страницах игры Warhammer 40,000: Space Marine 2 в магазинах Steam и Epic Games Store информация о русской озвучке отсутствует.

На данный момент студия Saber Interactive и издатель Focus Entertainment не делали официальных заявлений о выпуске Warhammer 40,000: Space Marine 2 с полной озвучкой на русском языке.

Игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 была анонсирована в декабре 2021 года. Она продолжит сюжет оригинального шутера, где вновь главным героем будет капитан Титус из первой части, которому предстоит противостоять тиранидам.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.