Warhammer 40,000: Space Wolf будет удалена из цифровых магазинов в следующем месяце ©

Издатель и разработчик HeroCraft объявил, что пошаговая тактическая карточная игра Warhammer 40,000: Space Wolf покинет цифровые магазины в следующем месяце «из-за лицензионного соглашения».

Warhammer 40,000: Space Wolf больше нельзя будет приобрести, начиная с 11 октября, но существующие владельцы продолжат иметь доступ к своим копиям даже после этой даты. Кроме того, в ближайшие дни на игру будет распространяться значительная скидка на всех платформах, что даст любому, кто еще не приобрел игру, возможность добавить ее в свои библиотеки.

Вот полная информация о предстоящих продажах, предоставленная издателем:

PlayStation Store Asia: 85%, с 27 сентября по 11 октября.

Nintendo eShop в США: 88%, с 29 сентября по 11 октября.

Nintendo eShop в ЕС: 90%, с 8 по 11 октября.

Xbox: 90%, с 3 по 9 октября.

Steam (набор Deluxe Edition): 90%, с 27 сентября по 5 октября.

Steam (Основная игра и DLC «Сага о Великом Пробуждении»): 90% с 5 по 11 октября.

Steam (все остальные DLC): 90% с 8 по 11 октября.

Warhammer 40,000: Space Wolf была выпущена в сентябре 2017 года. Это порт мобильной версии для ПК, в котором удалены F2P-элементы, а также внесен ряд изменений и улучшений, которые сделали игру лучше на ПК.

Игра противопоставляет Космических Волков еретическим Несущим Слово. Игра сочетает в себе пошаговую стратегию, ролевую игру и элементы коллекционной карточной игры.