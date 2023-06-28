Геймплейный трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ©

Frontier Developments выпустила новый геймплейный трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, рассказывая о боевке.

Поскольку игра представляет собой RTS, вы можете отправлять отряды в разные части поля боя для выполнения поставленных задач. Они варьируются от бойцов первой линии до арбалетчиков и летающих юнитов. На кадрах также показана возможность устанавливать баллисты дальнего действия, а также применять героические способности и боевую магию. Поскольку использование этих способностей является ключом к победе в настольной игре Warhammer Age of Sigmar, их присутствие ожидаемо.