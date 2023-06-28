Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin TBA
4.8 6 оценок

Геймплейный трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

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Procy_on
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Frontier Developments выпустила новый геймплейный трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, рассказывая о боевке.

Поскольку игра представляет собой RTS, вы можете отправлять отряды в разные части поля боя для выполнения поставленных задач. Они варьируются от бойцов первой линии до арбалетчиков и летающих юнитов. На кадрах также показана возможность устанавливать баллисты дальнего действия, а также применять героические способности и боевую магию. Поскольку использование этих способностей является ключом к победе в настольной игре Warhammer Age of Sigmar, их присутствие ожидаемо.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Оо, RTS по Вахе и не по 40к. Офигеть. Наконец-то. Выглядит интересно.

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nodas

Кто то не вкурсе про тотал вар вархамер ?! Выглядит так себе после тотал вара, 3,5 юнита на поле бое фигня полная

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