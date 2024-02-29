Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin получит два новых DLC с героями 20 марта

Издатель и разработчик Frontier Developments объявил, что 20 марта в Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin появятся два новых DLC с героями. Дополнения будут сопровождаться бесплатным обновлением, которое принесет с собой множество нового контента, включая карты для многопользовательской игры, сражений и завоеваний, а также изменения баланса.

Два дополнения к героям — это Курдос Валентиан, Трусливый король и Мрачный призыватель. Курдосс — это подразделение фракции Ночных Призраков, целью которого является разрушение вражеских войск. Мрачный призыватель, с другой стороны, позволит игрокам увеличить свои силы демонов мощными заклинаниями и способностями.

После выхода дополнений за обоих новых героев можно будет играть в режимах ИИ Скирмиш, Мультиплеер и Завоевание. Игроки могут заменить своих обычных героев новыми персонажами в выбранном ими игровом режиме. Стоимость каждого DLC для героев составляет 4,99 доллара США по отдельности. Оба также будут доступны в комплекте по цене $8,99.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.