Пир Гримнира начался: в Warhammer: Vermintide 2 стартовал новый ивент

Студия Fatshark запустила временное событие Feast of Grimnir в кооперативном экшене Warhammer: Vermintide 2. Его тизер показали ещё в середине августа, а теперь, вместе с началом ивента, разработчики выпустили полноценный релизный трейлер.

В ролике сочетаются зрелищные постановочные кадры и фрагменты игрового процесса. Игрокам предлагается пройти серию захватывающих заданий, за которые полагаются эксклюзивные награды. Событие продлится до 14 сентября, так что у охотников на крысогвардию есть время погрузиться в новый контент.

Несмотря на то что Vermintide 2 вышла несколько лет назад, проект не теряет популярности. Он регулярно обновляется и остаётся востребованным среди фанатов мрачного мира Warhammer. Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Xbox Series.