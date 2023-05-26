Режимы, классы, катаклизмы и другое - Представлен свежий видеоролик многопользовательского экшена Warlander ©

После выхода недавнего крупного обновление и релиза консольной версии разработчики многопользовательского PvP-экшена Warlander выпустили свежий видеоролик. В нем повествуется обо всех особенностях проекта и даже о базовых тактиках: какие на данный момент есть режимы, какие классы, а также основные механики сражения.

В игре есть три основных архетипа, а именно воин с мечом и щитом, маг с мощным уроном и священнослужитель, способный давать усиления и исцелять своих союзников. Однако на этом кастомизация на заканчивается, ведь во время развития героя вы сможете устанавливать разнообразные умения, а также менять его внешний вид.

Помимо классов, перед боем нужно определиться с ролями, которые определяют основные задачи игроков непосредственно в матче. Одним доступны катапульты, осадные башни и тараны, дабы впоследствии захватить целую крепость. Другие же занимаются обороной ключевых точек, восстанавливая разрушенные стены и сооружая специальные орудия для защиты.

По достижении определенного этапа в локации появляется специальный идол. Обе команды должны сражаться за него, дабы в дальнейшем заполучить мощную силу, вызывающую настоящие катаклизмы: смерчи, метеоритные дожди и так далее. Также можно призвать на помощь массивных роботов, которые будут уничтожать противников и пробивать стены и врата крепости.