Полная версия Warno, боевого симулятора холодной войны в альтернативной истории, вышла в Steam

Вы оказываетесь в альтернативной реальности, где «холодная война» не закончилась мирно. В 1987 году закоренелые коммунисты свергли Михаила Горбачёва с поста генерального секретаря КПСС и возобновили противостояние с Западом. Это привело к вспышке Третьей мировой войны, которая развернулась на территории разделённой Германии.

Вы можете выбрать, как играть: один или с другими. Для одиночной игры есть четыре кампании Army General, где вы будете командовать войсками в разных сценариях «Что, если...?». Для онлайн-игры есть многопользовательский режим, где вы можете сражаться 1 на 1, или объединяться с другими игроками до 10 человек (10 на 10), а также участвовать в рейтинговых битвах.

В игре есть более чем 600 видов наземной и воздушной техники. Каждая единица принадлежит определённой стране и имеет свои характеристики и возможности. Ваша задача — составить армию так, чтобы она была наиболее подходящей для вашей стратегии.

Вы можете выбрать одну из шести фракций — США, Западную Германию, Великобританию и Францию из НАТО, или Советский Союз и Восточную Германию из Варшавского договора.