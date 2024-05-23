Полная версия Warno, боевого симулятора холодной войны в альтернативной истории, вышла в Steam

Eugen Systems объявила, что после двух лет, сотен журналов разработки и еще большего количества обновлений и патчей Warno, боевой симулятор Третьей мировой войны в реальном времени, завершил ранний доступ и запущен в версии 1.0 в Steam.
Warno (Warning Order) — это глубокая и захватывающая стратегическая игра в реальном времени от разработчиков стратегий в реальном времени, создавших франшизы Steel Division и Wargame. Действие происходит в альтернативных 1980-х годах, в последние годы холодной войны, когда вместо падения Берлинской стены разворачивается Третья мировая война между НАТО и силами Варшавского договора под руководством Советского Союза.
Соберите свою армию из огромного количества пехотных, бронетанковых, вспомогательных, артиллерийских, воздушных и логистических подразделений. Затем стратегически развертывайте и контролируйте свои силы, балансируя множество факторов поля боя, максимально приближенных к реальной войне.
Тщательно исследованные и кропотливо воссозданные, на выбор доступно более 1000 исторически точных юнитов, что позволяет создавать армии, каждая из которых имеет свои уникальные сильные и слабые стороны. Возьмите на себя роль командующего армией США, Западной Германии, Великобритании, Франции, Советского Союза или Восточной Германии в различных режимах: от одиночных кампаний до онлайн-соревнований или онлайн-кооператива, которые могут варьироваться от сражений 1 на 1 до 10 на 10.
Команда уже открыто взяла на себя обязательство добавить в Warno больше одиночных кампаний, больше юнитов, больше карт и больше операций (специализированные боевые сценарии, в которые можно играть в кооперативе или соревноваться онлайн), как через платные DLCS, так и через некоторые бесплатные обновления.
С момента запуска в раннем доступе в январе 2022 года Warno накопила сильную базу игроков: уже продано более 250 000 копий, и в настоящее время ее рейтинг в Steam положительный на 82% на основе более чем 7600 обзоров.
Блин не знал об этой игре, трейлер прям топовый, аж поиграть самому захотелось.
Игра имба, пацаны. Очень зашло, учитывая, что я никогда не трогал данный жанр.
'' боевого симулятора холодной войны ''
Уже кажется в третий раз по глазам резануло; холодная война потому и зовётся холодной, что не предполагает боевых конфликтов между враждующими сторонами. В основном она протекает в виде информационного поливания друг-друга дерьмом, запугиваниями-угрозами и экономическими блокадами. Тут же полный фарш.
Мощно.
Реалистичный, ну да после того как увидел первый взрыв - так сразу и подумал , очень реалистично....дальше не смотрел, но осуждаю.