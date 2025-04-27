Трейлер дополнения The Beast Hunt для Wartales раскрыл дату выхода

Студия Shiro Games официально объявила дату выхода долгожданного DLC The Beast Hunt для тактической RPG Wartales — релиз состоится 29 апреля. В свежем трейлере разработчики представили ключевые особенности расширения, которое добавит в игру новую кампанию и уникальные механики.

Сюжет DLC развернётся в туманных долинах Бригги. Игрокам предстоит охотиться на огромного Зверя, сеющего хаос и превращающего местных животных в призраков. Вас ждут сражения с новыми типами врагов, освоение следопытских навыков и приручение диких существ.

The Beast Hunt предложит новую систему отслеживания, уникальные бои с трансформирующимися противниками и свежий взгляд на механику выживания.

С момента выхода весной 2023 года Wartales получила 89% положительных отзывов в Steam и разошлась тиражом свыше миллиона копий. До конца 2025 года ожидается ещё два крупных дополнения.