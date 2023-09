Анонсировано издание Way of the Hunter: Hunting Season One, включающее игру и 4 дополнения ©

THQ Nordic анонсировала новое издание охотничьей игры-симулятора Way of the Hunter под названием Way of the Hunter: Hunting Season One, которое представляет собой версию, содержащую оригинальную игру и четыре дополнительных контента, включенных в первый сезон игры. Эта версия будет доступна для PlayStation 5 и Xbox Series 16 октября следующего года.

Испытайте первый сезон охоты в Way of the Hunter с физическим изданием, сочетающим в себе базовую игру и все DLC первого сезона. Испытайте четыре больших охотничьих угодья и 45 различных особей животных с широким выбором винтовок, арбалетов, дробовиков и луков, а также прочного внедорожника или маневренного UTV.

В Hunting Season One входят: