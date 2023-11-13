Команда разработчиков We Happy Few увеличилась практически в три раза, и все благодаря Microsoft

Враждебный город, наполненный недружелюбными к вам людьми, как только кто-то из них заметит вас, так весь город спешит прекратить ваше существование. Ваша задача избегать ловушек, собирать лут и создавать оружие. Все же больше придется прятаться, но если собрать пару мощных пушек, то можно идти напролом.

Все кроме вас напичкано наркотиком, приняв который вы сможете раствориться в городской массе, но учтите, за свой выбор придется платить последствиями, ведь употребление наркотических средств не проходит бесследно.

Цель же у вас одна, набраться сил и покинуть этот богом забытый остров, на котором и находится злосчастный город.