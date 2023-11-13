Команда разработчиков We Happy Few увеличилась практически в три раза, и все благодаря Microsoft

Небольшая, но очень творческая студия Compulsion Games успела выделиться такими креативными проектами, как Contrast и We Happy Few. В 2018 году их приобрела компания Microsoft, и они стали частью огромного игрового подразделения Xbox Game Studios. Студия Compulsion Games с 2016 года не выпустила ни одной новой игры, однако их штат многократно увеличился благодаря такому слиянию.
Как сообщается, основной штат разработчиков Compulsion Games теперь включает более 100 специалистов в различных сферах. Несмотря на тренд увольнений разработчиков, который наблюдается в индустрии уже несколько лет, студия смогла не только сохранить своих ветеранов, но и нарастить производственные мощности.
До покупки Microsoft в Compulsion Games работало около 30 разработчиков, включая менеджеров по издательской программе. За 5 лет студия привлекла в команду более 70 разработчиков, став одной из самых крупных студий в семье Xbox Game Studios.
Прямо сейчас Compulsion Games работает над приключенческим экшеном от третьего лица South of Midnight с необычным сеттингом. Несмотря на штат из 100 разработчиков и активное производство проекта, команда продолжает набирать персонал. Недавно они объявили, что им требуется продюсер повествования и кинематографии именно для South of Midnight.
Но сделают они все такой же унылый кал?