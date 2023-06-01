Задорный релизный трейлер We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie ©

Компания Bandai Namco Entertainment выпустила релизный трейлер игры We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Эта неистовая аркада выходит на ПК и консолях (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X/S). Дебют игры состоится завтра, т.е. 2 июня, что является датой запуска Diablo 4 в раннем доступе.

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie - это ремастер We Love Katamari, выпущенная в 2005 году. Разработчики предпочли довольно сдержанно обновить оригинал, ограничив вмешательство в его визуальное оформление адаптацией под широкоэкранные разрешения.

Геймплей, с другой стороны, остался неизменным, поэтому игра в We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie сосредоточена на катании шарика, к которому со временем приклеиваются все более крупные объекты - от монет или карандашей, автомобилей до целых зданий.

Ажиотаж вокруг Diablo 4, конечно, не перепрыгнет через эту игру, но, по крайней мере, она более яркая и безумная, чем хит от Blizzard.