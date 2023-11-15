Эксперименты с зомби в первом трейлере экшена на выживание Welcome to ParadiZe

Компании NACON и Eko Software объявили окончательное название своей новой игры про зомби: Welcome to ParadiZe. К этому анонсу был приурочен новый геймплейный трейлер, в котором рассказывается об одной из основных механик игры.
В этой игре нового жанра игрокам предстоит в одиночку или в кооперативе с четырьмя игроками продвигаться по необычному сюжету в открытом мире. Игрокам предстоит научиться выживать, освоив ряд игровых механик, таких как ремесло, защита лагерей, сражения и взлом зомби, чтобы сделать их союзниками.
В удивительном мире ParadiZe выжившие-изобретатели экспериментируют с технологией управления зомби, которые захватили весь мир. После успешного подчинения, зомби становятся ценными союзниками, даже несмотря на их ограниченный интеллект и иногда агрессивное поведение.