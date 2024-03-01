Мир ручных зомби открыт: в релиз вышла игра Welcome to ParadiZe

Каково же было ваше разочарование, когда выяснилось, что райские кущи оказались заполонены ордами зомби. Очевидно, кто-то из высших сил здорово промахнулся с планировкой... Но оказалось, что эту беду можно обратить в пользу — группа местных учёных-выживальщиков изобрела технологию подчинения мертвецов. И теперь, подхватив эстафету, вы можете начать набирать себе целую зомби-армию.

Правда, управлять ими непросто. Мозги у зомби явно не в лучшей сохранности. Приходится постоянно следить за их поведением, чтобы они случайно не перегрызли друг друга или не напали на вас в голодном угаре. Зато если всё сделать правильно, они могут стать бесценными помощниками. С их силой и выносливостью вы быстро возведёте лагерь и наладите добычу ресурсов. А сами в это время будете исследовать этот странный райский мир в поисках ответов и, возможно, нового пристанища поспокойнее.

По прибытии в ParadiZe первым делом предстоит обустроить собственный уютный лагерь — такую маленькую крепость среди хаоса зомби-апокалипсиса. Со временем его можно развивать и улучшать, делая всё более и более комфортным.

Но удобства — это, конечно, хорошо, а вот не стоит забывать и про защиту. Вы должны будете потрудиться на славу, чтобы оградить лагерь от назойливых зомби, которые периодически устраивают осады и штурмы. Придётся расставлять капканы, мины, устанавливать баррикады и прочие фортификационные сооружения. Чем надёжнее защита, тем спокойнее можно спать по ночам.

Хозяйственные нужды лагеря тоже никто не отменял — добыча ресурсов, патрулирование территории, ремонт и профилактика укреплений. Но благодаря подневольной зомби-армии, можно с хлопотами не заморачиваться — пусть они и поработают на благо вашего выживания.

Если вам станет скучно обустраивать свой лагерь, то вы всегда можете отправиться в опасный поход по неизведанным землям в компании верных зомби. А вот куда пойти, что исследовать, с кем подружиться или на кого напасть — решать только вам.