Мир ручных зомби открыт: в релиз вышла игра Welcome to ParadiZe

Скучали по возможности замочить десяток-других зомби? Даже если и нет, то эта возможность вам все равно предоставится. В релиз вышла игра Welcome to ParadiZe, где зомби могут быть и союзниками - и врагами.
По сюжету:
Хочешь завести себе ручного зомби? Мечтаешь о верном друге, который защитит тебя от своих сородичей и будет сопровождать во всех твоих приключениях? В ParadiZe это возможно! Здесь всю грязную работу делают зомби.
В прекрасной стране ParadiZe выжившие-изобретатели испытывают технологию, с помощью которой можно управлять зомби, заполонившими мир. После подчинения зомби становятся бесценными союзниками, пусть даже они не очень умные и порой ведут себя агрессивно.
В общем, не все так радужно в ParadiZe, но если ты будешь думать головой и много трудиться, может быть, у тебя получится выжить...
А как же выжить?
Вскоре после прибытия тебе нужно будет построить свой лагерь — уютное маленькое гнездышко, которое можно постепенно улучшать. Комфорт — это очень важно, но не забывай про оборону! Расставь ловушки тут и там и возведи защитные укрепления, чтобы отражать атаки надоедливых зомби, которые ну никак не оставят тебя в покое.
Обслуживание лагеря требует определенных усилий, но если не хочешь размениваться на подобную ерунду, не беспокойся: как мы уже сказали, здесь всю грязную работу делают зомби.
В общем, если хотите стать владельцем милых зомби и уничтожителем зомби надоедливых Welcome to ParadiZe как раз для вас.
Игра доступна для PS5, Xbox Series X/S, и в Steam.