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Welcome to ParadiZe 29.02.2024
Экшен, Выживание, Вид сверху, Зомби , Постапокалипсис, Кооператив
7.4 10 оценок

Вышел трейлер экшена Welcome to ParadiZe про управляемых зомби

Simple Jack
Новости

Nacon представила сюжетный трейлер экшена Welcome to ParadiZe про управляемых зомби. Также открылись предзаказы игры — ее можно купить пользователям из России.

Действие экшена разворачивается в стране ParadiZe, которая стала жертвой апокалипсиса. Но выжившие-изобретатели смогли создать технологию, которая позволяет управлять зомби. Они служат для защиты людей и помогают с работой в лагере.

Релиз Welcome to ParadiZe запланирован на 29 февраля 2024 года. До выхода игры ее можно купить со скидкой — обычное издание обойдется в 1189 рублей. Также с 29 января по 12 февраля будет доступна демоверсия в Steam.

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6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Hakuni

это кстати how to survive 3

3
golumen

да похож

0
Hakuni golumen

теже разрабы и движок

0
Zlobin_Evgeny

что-то странное, но мне нравится

3
CAT987g

лучше бы как мертвый остров сделали чем такое.

1
Polisorb

дерьмо мача,автор ест кал

-2