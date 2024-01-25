Вышел трейлер экшена Welcome to ParadiZe про управляемых зомби

Nacon представила сюжетный трейлер экшена Welcome to ParadiZe про управляемых зомби. Также открылись предзаказы игры — ее можно купить пользователям из России.
Действие экшена разворачивается в стране ParadiZe, которая стала жертвой апокалипсиса. Но выжившие-изобретатели смогли создать технологию, которая позволяет управлять зомби. Они служат для защиты людей и помогают с работой в лагере.
Релиз Welcome to ParadiZe запланирован на 29 февраля 2024 года. До выхода игры ее можно купить со скидкой — обычное издание обойдется в 1189 рублей. Также с 29 января по 12 февраля будет доступна демоверсия в Steam.
это кстати how to survive 3
да похож
теже разрабы и движок
что-то странное, но мне нравится
лучше бы как мертвый остров сделали чем такое.
дерьмо мача,автор ест кал