Более 3 часов геймплея из закрытой беты Where Winds Meet

Компания Everstone Games запустила стадию закрытого бета-тестирования Where Winds Meet. И поскольку бета-версия не предусматривает никаких NDA, ниже вы можете найти видео, в котором демонстрируется более трех часов геймплея.
Where Winds Meet - это новая игра с открытым миром от третьего лица с элементами экшена, приключений и боевых искусств. Судя по увиденному, это похоже на смесь Ghost of Tsushima и Assassin's Creed.
Поскольку это геймплей из закрытой беты, он не отражает качество финального продукта. Тем не менее, он может дать вам довольно хорошее представление о том, чего вы можете от него ожидать.
Ничего нового. Вторичность во всем...
главная проблема современных игр,раньше ммо копировали пачками т.к. дешевле копирнуть внеся минимум,теперь и до сингл дошли не внося почти ничего нового.Иногда ничего плохого в этом но чаще хочется перепройти оригинальные игры а не их копирку.
стабильно...
Это похоже на ниох.