Более 3 часов геймплея из закрытой беты Where Winds Meet

Компания Everstone Games запустила стадию закрытого бета-тестирования Where Winds Meet. И поскольку бета-версия не предусматривает никаких NDA, ниже вы можете найти видео, в котором демонстрируется более трех часов геймплея.



Where Winds Meet - это новая игра с открытым миром от третьего лица с элементами экшена, приключений и боевых искусств. Судя по увиденному, это похоже на смесь Ghost of Tsushima и Assassin's Creed.

Поскольку это геймплей из закрытой беты, он не отражает качество финального продукта. Тем не менее, он может дать вам довольно хорошее представление о том, чего вы можете от него ожидать.