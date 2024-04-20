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Where Winds Meet TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.7 57 оценок

Более 3 часов геймплея из закрытой беты Where Winds Meet

Procy_on
Новости

Компания Everstone Games запустила стадию закрытого бета-тестирования Where Winds Meet. И поскольку бета-версия не предусматривает никаких NDA, ниже вы можете найти видео, в котором демонстрируется более трех часов геймплея.

Where Winds Meet - это новая игра с открытым миром от третьего лица с элементами экшена, приключений и боевых искусств. Судя по увиденному, это похоже на смесь Ghost of Tsushima и Assassin's Creed.

Поскольку это геймплей из закрытой беты, он не отражает качество финального продукта. Тем не менее, он может дать вам довольно хорошее представление о том, чего вы можете от него ожидать.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Banamba

Ничего нового. Вторичность во всем...

5
Thinker_724

главная проблема современных игр,раньше ммо копировали пачками т.к. дешевле копирнуть внеся минимум,теперь и до сингл дошли не внося почти ничего нового.Иногда ничего плохого в этом но чаще хочется перепройти оригинальные игры а не их копирку.

0
Alex40001

стабильно...

1
hpi

Это похоже на ниох.

1