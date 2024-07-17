Анонсирован Whiskerwood - градостроительный симулятор про мышей, живущих под гнётом котов

Студия Minakata Dynamics анонсировала Whiskerwood - градостроительный симулятор про мышей, живущих под гнётом котов.

Игрокам предстоит развивать колонии мышей и выполнять растущие требования их хозяев. Каждая мышка обладает своими качествами и предпочтениями, которые влияют на эффективность той или иной работы. Также грызуны способны строить корабли и отправляться в плавание за пределы своего острова, где их ждут опасности. Разработчики не скрывают, что при создании вдохновлялись Rimworld и серией Civilization.

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Релиз Whiskerwood состоится на ПК в Steam, но пока без даты релиза.