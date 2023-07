Whispike Survivors выходит 20 июля на PS5, PS4, Switch и ПК; 3 августа для Xbox Series и Xbox One ©

Гибрид игры-симулятора Horde Survivors и фермы Whispike Survivors: Sword of the Necromancer выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam 20 июля, а затем на Xbox Series и Xbox One 3 августа, сообщил разработчик Grimorio of Games.

Вырастите сильнейшего монстра в этой фермерской игре про выживших. Сражайтесь с волнами существ, чтобы усилить свой Whispike, и используйте его семена для создания еще более сильных гибридов.

В этой игре вы будете управлять одним из монстров Sword of the Necromancer и заставите его сражаться с другими тварями, чтобы сделать его самым сильным. Только «взрослые» Whispike имеют право сражаться, поэтому вам придется подождать и позаботиться о своей ферме, пока они не вырастут (или тем временем играть со стандартным). Кроме того, вы можете получить не совсем то, что ожидаете: сажая семена в соседние слоты, вы можете получить гибриды, сочетающие в себе свойства исходных семян!