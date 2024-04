Издатель удалил защиту Denuvo из игры White Day 2: The Flower That Tells Lies

Как стало известно, сегодня издательство PQube решило удалить защиту Denuvo из игры White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition от студии Rootnstudio Ltd.

Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 266 МБ. Denuvo была удалена спустя четырнадцать месяцев после релиза игры. Многие пользователи отмечают, что впервые слышат про эту игру. По их мнению такое происходит когда издатель решает вложить больше денег в защиту игры, чем в маркетинг.

White Day 2: The Flower That Tells Lies продолжает историю предыдущей части и начинается ровно через год после неё, в канун праздника Белого дня. Главные герои возвращаются в школу, чтобы завершить запутанное расследование, которое оставило у них много вопросов. Но они не подозревают, что их ждёт новый кошмар, который превратит школу в адское место. Они окажутся запертыми в здании с одержимыми полицейскими и сверхъестественными явлениями, которые будут пытаться их убить. Теперь им придётся бороться за свою жизнь и пытаться разгадать тайну годовалой давности.