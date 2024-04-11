Издатель удалил защиту Denuvo из игры White Day 2: The Flower That Tells Lies

Как стало известно, сегодня издательство PQube решило удалить защиту Denuvo из игры White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition от студии Rootnstudio Ltd.
Удаление защиты привело к тому, что размер exe-файла уменьшился на 266 МБ. Denuvo была удалена спустя четырнадцать месяцев после релиза игры. Многие пользователи отмечают, что впервые слышат про эту игру. По их мнению такое происходит когда издатель решает вложить больше денег в защиту игры, чем в маркетинг.
White Day 2: The Flower That Tells Lies продолжает историю предыдущей части и начинается ровно через год после неё, в канун праздника Белого дня. Главные герои возвращаются в школу, чтобы завершить запутанное расследование, которое оставило у них много вопросов. Но они не подозревают, что их ждёт новый кошмар, который превратит школу в адское место. Они окажутся запертыми в здании с одержимыми полицейскими и сверхъестественными явлениями, которые будут пытаться их убить. Теперь им придётся бороться за свою жизнь и пытаться разгадать тайну годовалой давности.
Добавлять Денуво в инди - проект... Уму не постижимо, такие действительно есть. Разраб вообще чем думал?))
Корейский проходняк, ну и как обычно лицензия кончилась, продажи скорей всего маленькие.
Ага или когда услышал об игре о новости удаления защиты xD
не поверишь там был огромный пик - даже всратым балдурам 3 и палворды рядом не стаяли, даже helldivers 2 выглядеть со своим пиком ущербно - а пик был у этой игры колоссальный всего: 306 человек.
Вот бы увидеться новость, когда убирают хлам из старых игр, но увы не известно на сколько они продавали лицензию, хотя есть примеры в одном в стиме защиту оставляют, а в другом магазине уже выходит без защиты, это значит издателем плевать на тех кто купил у них игру.
Первый раз слышу об этой игре. Поглядел, абсолютно нишевый продукт, строго для любителей такого. На хрена там нужна была Денува, решительно непонятно.
вот знают что игра не продаться, ставят дюневу- игра летит на 4 стороны, заносят каждый месяц бабки дюневе- в большой в минус уходят - "но зато злые пираты не поиграю", объяснить нормально я это не могу- мне кажется это акция кто больше (ирдито) надонатет деняг- по другому объяснить ни как.
Да-да, так и думают, раз не будет продаваться - поэтому и ставят защиту. Раскусили пегачисты, так сказать, умом подумали.
Ерундистика какая то, смысл в такое денуву ставить, очень редкий пират её скачать захочет.
Забавно, на 1 часть не убрали денуво. Там встроили по другому.
Первый раз слышу. Да и вообще мне кажется что выгоду от этой защиты получают только сами хитрожопые разрабы Denuvo и доят как лохов издателей игр.