Wildgate 22.07.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 15 оценок

Wildgate получает шанс на возрождение: Emergence принесет новые режимы и бесплатные выходные

Космический шутер Wildgate от Moonshot Games с момента релиза сталкивается с проблемой удержания аудитории в Steam. Несмотря на предыдущие обновления и скидки, число одновременно играющих пользователей опустилось до двузначных показателей и оставалось стабильно низким в течение нескольких недель.

Ситуацию призвано изменить крупное обновление Emergence, которое выйдет 19 ноября. Оно добавит два новых режима, направленных на упрощение освоения игры новичками. Режим «Охота за сокровищами» позволит игрокам сражаться с кораблями ИИ, выполнять задания по сбору добычи и эвакуировать её с поля боя. Это станет отличной тренировкой для изучения базовых механик. После этого пользователи смогут перейти в режим «Флотские сражения», где команды по три корабля (по 12 игроков в каждой) будут исследовать заброшенные станции и участвовать в масштабных сражениях, без необходимости постоянного контакта с противником.

Оба режима будут интегрированы в систему постоянного прогресса боевого пропуска, позволяя развивать учетные записи и получать награды, даже если основной режим экстракции не подходит игроку.

Для привлечения новой аудитории Moonshot Games проведет бесплатные выходные с 20 по 24 ноября, в течение которых любой желающий сможет попробовать Wildgate.

Обновление Emergence — это не просто новые режимы, но и шанс для Wildgate получить «второе дыхание» на рынке, привлечь новых игроков и вернуть интерес старых фанатов к космическому шутеру.

Комментарии:  2
Иваныч из Тулы

Крайне невыразительный, цветастый и безвкусный.

Alex40001

я уже подумал WildStar