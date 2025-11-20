Wildgate расширяется: обновление Emergence приносит новые режимы и мощный арсенал

Космический экшен Wildgate получил самое крупное обновление со времени релиза — разработчики выпустили масштабный апдейт Emergence, заметно расширяющий игровой процесс. Патч уже доступен владельцам PlayStation 5 и добавляет два новых режима, свежего персонажа, корабль и экспериментальное оружие.

Одним из ключевых нововведений стал режим Treasure Hunt — динамичная «охота за сокровищами», где игроки соревнуются в сборе ценной добычи, исследуя опасные локации. Второй новый режим — Fleet Battle — предлагает командные сражения формата 3 на 3. Здесь важно не только уничтожать врагов, но и собирать артефакты, которые приносят дополнительные очки и могут изменить ход битвы.

Обновление вводит и нового персонажа — Чарли, способного мгновенно возрождаться и телепортироваться к союзникам. Эти навыки усиливают командное взаимодействие и открывают новые тактические возможности в бою.

Не обошлось и без пополнения флота: в игру добавлен двухместный корабль Outlaw, рассчитанный на слаженную работу экипажа. Для любителей высокотехнологичного оружия появился Резонатор — лазерная установка с заряжаемым выстрелом, способным пробивать цели с огромной мощью.

Wildgate сочетает в себе PvP-бои на кораблях и динамический шутер от первого лица, а после запуска продолжает активно развиваться. Игра регулярно получает контентные обновления, включая новые зоны, головоломки, аномалии и точки интереса. Emergence же стало самым заметным шагом вперёд — апдейтом, который значительно усиливает разнообразие и глубину космических сражений.