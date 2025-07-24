Wildgate стремительно набирает популярность в Steam

Новый научно-фантастический экшен Wildgate, вышедший 22 июля, стремительно набрал популярность. Игра быстро закрепилась в верхних строчках рейтинга продаж Steam, обогнав десятки конкурентов и уступив лишь проверенным гигантам вроде Counter-Strike 2 и PUBG.

Главной особенностью Wildgate стала динамичная смесь воздушных и наземных сражений. Пользователи могут управлять космическими кораблями в масштабных баталиях или участвовать в шутерах от первого лица на поверхности инопланетных миров. При этом каждая игровая арена генерируется случайным образом, что делает каждый матч неповторимым.

Геймерское сообщество уже успело оценить новинку. Рейтинг проекта в Steam держится на уровне 88% положительных отзывов при более чем 1100 рецензиях. Пользователи хвалят серьёзные улучшения по сравнению с ранними тестами: заметно подтянуто визуальное исполнение, улучшена производительность, а сам процесс игры стал гораздо увлекательнее.

Однако, как отмечают многие, максимальное удовольствие от Wildgate можно получить только в команде. Благодаря высокой зависимости от взаимодействия между игроками, успех в матчах требует слаженности и стратегического подхода, чего трудно достичь в случайных группах.

Если Wildgate продолжит набирать обороты, у него есть все шансы закрепиться как один из главных кооперативных хитов в sci-fi жанре на 2025 год.