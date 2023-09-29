Кооперативная выживалка в пустыне Wildmender доступна на ПК и консолях

Вы попадаете в огромный пустынный мир, где скрываются руины древней и загадочной цивилизации. Ваша задача — исследовать безбрежные пески, добывать редкие ресурсы, создавать живописные оазисы и раскрывать секреты, затерянные во времени.

Вы — единственная надежда на спасение этого мира. Путешествуйте по пустыне в одиночку или с друзьями. Создавайте новые инструменты и применяйте их, чтобы оживить увядший ландшафт. Заводите дружбу с местными животными и отражайте атаки злых духов, которые хотят уничтожить его. Разгадайте тайны забытой культуры. Узнайте её историю, избегайте её ошибок и освойте магию, которая позволяла ей цвести.

Уникальная система крафта позволяет настраивать ваш оазис по вашему вкусу. Открывайте новые рецепты, развивайте и модернизируйте инструменты, стройте полезные здания и защитные сооружения для защиты от непогоды и врагов, создавайте сложные системы орошения, ухаживайте за своим садом, извлекайте магическую эссенцию из растений и украшайте свой дом по своему усмотрению.