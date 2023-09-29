Кооперативная выживалка в пустыне Wildmender доступна на ПК и консолях

Разработчики, создающие игры в жанре "выживание", постоянно ищут новые сценарии, позволяющие игрокам реализовать уникальные возможности, которые в противном случае были бы опасны. Вчера в продажу поступила игра Wildmender от компании Muse Games, посвященная выживанию в пустыне, в которой игрокам предстоит пройти путь от небольшого оазиса до обширного сада внутри пустыни, переходя от выживания к процветанию.
Как и в других популярных играх на выживание, игроки будут проводить большую часть времени в Wildmender, исследуя мир и раскрывая его секреты. В остальное время они будут заниматься терраформированием пустыни, чтобы создать безопасное убежище и более просторный оазис, свободный от опасностей, подстерегающих их в песчаных районах.
Игра стала доступна вчера на платформах PlayStation, Steam и Xbox, но пока неясно, включает ли она кроссплей, поскольку ни на страницах магазинов, ни в пресс-релизе об этом ничего не говорится.
сценарии ищут ищут но видно так найти и не могут поэтому трешокал и выпускают - выжималку денег