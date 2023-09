CD Projekt RED: "Переход на Unreal Engine 5 не начнётся с нуля" ©

CD Projekt RED объяснила через директора Cyberpunk 2077 Гейба Аматанджело, что переход на Unreal Engine 5 не будет означать начало с нуля в плане инструментов разработки.

Как вы, возможно, помните, в прошлом году польская студия анонсировала ремейк The Witcher, уточнив, что он будет создан на Unreal Engine 5, и поэтому приняла решение отказаться от REDengine, фирменного движка, используемого со времен The Witcher 2: Assassins of Kings.

«Это не будет похоже на начало с нуля», — сказал Аматанджело. «Часто, когда вы пытаетесь реализовать такие вещи, как Ray Reconstruction, существует множество методологий, которые вы можете применить к новым движкам. Элементы обучения и стратегии настройки архитектуры. Если мы посмотрим на то, что хорошо делает Unreal, и то, что хорошо делает REDengine, есть некоторые сходства и некоторые различия, но наши блестящие инженеры сказали, что «со всем тем, что, как мы знаем, вы, сумасшедшие креативщики, захотите сделать в будущем, здесь меньше разницы. Давайте стратегически перейдем на Unreal Engine 5».

Таким образом, REDengine провел свое последнее испытание с Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, но графический движок польской команды нельзя назвать устаревшим: изменение носит стратегический характер, и еще есть что исправить.

«Есть некоторые вещи, которые REDengine делает лучше, чем Unreal Engine, и мы работаем с Epic Games, чтобы мы могли использовать их и на их движке. Речь идет об экономии за счет масштаба: обе системы позволяют делать невероятные вещи, и за этим стоит множество нюансов, но суть в том, чтобы подходить к работе так, чтобы делать больше. Не обязательно лучше — это может быть так же хорошо — но делать больше. Это вопрос масштаба».