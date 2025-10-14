Раскрыт секрет боевки "первого Ведьмака" - ее создавали с учетом любителей пива

Ведущий сценарист культовой RPG от CD Projekt RED провел серию ностальгических стримов

Артур Ганшинец, приложивший руку к созданию Ведьмака, раскрыл секрет боевой системы в RPG. Ведущий сценарист признался: разработчики спроектировали схватки таким образом, чтобы геймеры могли сражаться одной рукой, а второй держать кружку с пивом.

Артур Ганшинец, ведущий сценарист «Ведьмака» Боевка в игре выглядит так, как она выглядит, как ритм-игра по той причине, что Михал Кичиньский [основатель CD Projekt RED] хотел, чтобы игра была казуальной. Вы играете правой рукой, а другой пьете пиво.

Артур Ганшинец начал выпускать ролики на YouTube в начале осени. Разработчик активно играет в «первого Ведьмака» и рассказывает секреты создания культовой RPG от CD Projekt RED. В своем последнем ролике Ганшинец остановился на болотах в игре.



Студия Fool's Theory, основанная выходцами из CDPR, активно работает над ремейком «первого Ведьмака». Разработчики признались, что в обновленной версии RPG не будет «устаревшего и плохого» контента.