Раскрыт секрет боевки "первого Ведьмака" - ее создавали с учетом любителей пива

Артур Ганшинец, приложивший руку к созданию Ведьмака, раскрыл секрет боевой системы в RPG. Ведущий сценарист признался: разработчики спроектировали схватки таким образом, чтобы геймеры могли сражаться одной рукой, а второй держать кружку с пивом.
Артур Ганшинец, ведущий сценарист «Ведьмака» Боевка в игре выглядит так, как она выглядит, как ритм-игра по той причине, что Михал Кичиньский [основатель CD Projekt RED] хотел, чтобы игра была казуальной. Вы играете правой рукой, а другой пьете пиво.
Артур Ганшинец начал выпускать ролики на YouTube в начале осени. Разработчик активно играет в «первого Ведьмака» и рассказывает секреты создания культовой RPG от CD Projekt RED. В своем последнем ролике Ганшинец остановился на болотах в игре.
Студия Fool's Theory, основанная выходцами из CDPR, активно работает над ремейком «первого Ведьмака». Разработчики признались, что в обновленной версии RPG не будет «устаревшего и плохого» контента.
Больше похоже на шутку, преподнесённую как факт.
Или шутка, которая стала фактом.
Боюсь предположить, что учитывала Беседка со своей боёвкой при создании игр. Видимо, игру ногами.
И что не так с боевкой в их играх? Там только в фол3/морр был писос. В обле/скуриме для своего времени была нормальная боевка. В фолачах начиная с 4 - тоже.
Боевка в 1 дерьмаке правда была нечто) без кружки пива не разберешься. За то а как поймешь даже весело
Это до вас, нового поколения слишком уж долго доходит всё))Там даже есть обучение как правильно вести бой, если читать неохото то и так быстро можно понять. Да сегодня для нынешнего поколения игроков в играх обучают какими кнопками ходить в игре какими взаимодействовать и так далее в некоторых играх обучение длится всю игру)))))
Вот что значит ориентир на игроков
Там есть выбор управления либо клава+мышь, либо одна мышь
Похоже на правду. Блока нет, ульты нет, при должном скилле драться можно не глядя на экран, ориентируясь чисто по музыке.
В Ведьмаке 1 есть блоки даже от ударов монстров.А не глядя ты сможешь драться разве что на самом лёгком уровне сложности
Блоки там автоматические, так что считай, их и нет. Прошел W1 несколько раз, биться не глядя не проблема вообще.
Не глядя - это означает стоя на месте.Если я найду сохранку на высоком уровне сложности, покажешь на видео, как не глядя бьёшься?
Смешно прям очень.
А может и не с пивом а с одноглазым змееем.