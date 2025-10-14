ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 7 785 оценок

Раскрыт секрет боевки "первого Ведьмака" - ее создавали с учетом любителей пива

Коля Черный Ястреб Коля Черный Ястреб
Ведущий сценарист культовой RPG от CD Projekt RED провел серию ностальгических стримов
Артур Ганшинец, приложивший руку к созданию Ведьмака, раскрыл секрет боевой системы в RPG. Ведущий сценарист признался: разработчики спроектировали схватки таким образом, чтобы геймеры могли сражаться одной рукой, а второй держать кружку с пивом.

Артур Ганшинец, ведущий сценарист «Ведьмака» Боевка в игре выглядит так, как она выглядит, как ритм-игра по той причине, что Михал Кичиньский [основатель CD Projekt RED] хотел, чтобы игра была казуальной. Вы играете правой рукой, а другой пьете пиво.

Артур Ганшинец начал выпускать ролики на YouTube в начале осени. Разработчик активно играет в «первого Ведьмака» и рассказывает секреты создания культовой RPG от CD Projekt RED. В своем последнем ролике Ганшинец остановился на болотах в игре.

Студия Fool's Theory, основанная выходцами из CDPR, активно работает над ремейком «первого Ведьмака». Разработчики признались, что в обновленной версии RPG не будет «устаревшего и плохого» контента.

Anglerfish

Больше похоже на шутку, преподнесённую как факт.

9
ZAUSA

Или шутка, которая стала фактом.

1
NeroTrion

Боюсь предположить, что учитывала Беседка со своей боёвкой при создании игр. Видимо, игру ногами.

9
0ncnjqybr

И что не так с боевкой в их играх? Там только в фол3/морр был писос. В обле/скуриме для своего времени была нормальная боевка. В фолачах начиная с 4 - тоже.

5
-zotik-

Боевка в 1 дерьмаке правда была нечто) без кружки пива не разберешься. За то а как поймешь даже весело

8
Денис Сидоров 5

Это до вас, нового поколения слишком уж долго доходит всё))Там даже есть обучение как правильно вести бой, если читать неохото то и так быстро можно понять. Да сегодня для нынешнего поколения игроков в играх обучают какими кнопками ходить в игре какими взаимодействовать и так далее в некоторых играх обучение длится всю игру)))))

5
NorutaUz

Вот что значит ориентир на игроков

5
Denis Kyokushin

Там есть выбор управления либо клава+мышь, либо одна мышь

3
0ncnjqybr

Похоже на правду. Блока нет, ульты нет, при должном скилле драться можно не глядя на экран, ориентируясь чисто по музыке.

4
Denis Kyokushin

В Ведьмаке 1 есть блоки даже от ударов монстров.А не глядя ты сможешь драться разве что на самом лёгком уровне сложности

3
0ncnjqybr Denis Kyokushin

Блоки там автоматические, так что считай, их и нет. Прошел W1 несколько раз, биться не глядя не проблема вообще.

3
Denis Kyokushin 0ncnjqybr

Не глядя - это означает стоя на месте.Если я найду сохранку на высоком уровне сложности, покажешь на видео, как не глядя бьёшься?

2
sa1958

Смешно прям очень.

1
Bargainer

А может и не с пивом а с одноглазым змееем.