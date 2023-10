Расширенное издание "Ведьмак" и "Ведьмак 2" получат поддержку новых чипов Apple ©

Польская студия CD Projekt RED внезапно стала обращать внимание на старые части игровой серии "Ведьмак". Совсем недавно компания устроила приятную раздачу культовой The Witcher, а теперь собирается добавить поддержку новых чипов Apple в первую часть и сиквел. "Ведьмак" и "Ведьмак 2" теперь будут работать на современных версиях macOS, а позднее такое обновление может получить третья часть знаменитой саги.

Согласно официальному анонсу, ровно через 30 дней CD Projekt RED выпустит бесплатное обновление для The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings. Патч принесет в игры одно важное улучшение - проекты будут официально поддерживать чипы Apple Silicon M1 и M2, а также новейшую операционную систему macOS Ventura.

К сожалению, вместе с этим обновлением разработчикам придется отказаться от полноценной поддержки OS X 10.7.5, OS X 10.8.2, macOS 10.15. В требованиях к обеим играм теперь будет указываться версия macOS 11.0 и выше.

Тем не менее игроки смогут в любой момент продолжить прохождение игр на macOS ниже 11.0, сохранив старую версию. Для этого игроки могут отключить автоматическое обновление Steam и GOG. На всех платформах, если игра удалена, для установки будет доступно только последнее обновление. Однако в GOG возможен откат к более ранней версии.