CD Projekt бесплатно раздает расширенное издание The Witcher

Магазин GOG время от времени раздает бесплатные игры. На этот раз мы сможем забрать из магазина настоящую жемчужину, ведь это первая часть The Witcher в расширенном издании Extended Edition. Ниже мы в подробностях описали шаги, которые позволят вам бесплатно получить игру с которой началась мировая слава CD Projekt.
Вот что нужно сделать, чтобы получить The Witcher Extended Edition бесплатно:
- Если у вас еще нет учетной записи GOG, создайте ее и загрузите приложение GOG Galaxy.
- Находясь в приложении, начните установку бесплатной Гвинт: Ведьмак. Карточная игра. Позже ее можно будет отменить.
- Перейдите на подстраницу, посвященную бонусу для игроков в Гвинт.
- Подпишитесь на рассылку новостей, получите бонус, а затем перейдите по доступной ссылке на страницу The Witcher – Enhanced Edition. Цена игры изменится на бесплатную.
Добавьте игру в свою библиотеку - теперь ее можно загрузить в виде отдельного инсталлятора с сайта GOG или через приложение GOG Galaxy.
Вот, собственно, и все. Процесс может показаться немного сложным, но на самом деле это всего лишь несколько простых шагов, позволяющих насладиться отличной ролевой игрой от польской студии.
Кстати, первый The Witcher, дебютировал в 2007 году. Игра доступна исключительно на ПК.
Ох, я помню, как впервые запустила этот шедевр на своем стареньком ноуте. Вступительный ролик с восхищением был просмотрен, ибо моменты из книги про битву со стрыгой были изображены 1 в 1. Потом, когда уже пошло видео на движке, все стало дико тормозить, и пришлось сбрасывать настройки 😂 Но, блин, как же было классно, а наши переводчики, очевидно, тоже читали оригинал, ибо многие фразы в игре были, как в незабвенном переводе книг от Евгения Вайсброта (мир его праху). Одна из лучших РПГ, для меня в одном ряду стоит с первой dragon age и серией baldur's gate.
Радостно, что будет ремастер, даже те, кто стесняются устаревшего графония, смогут приобщиться к великому. А кто не боится, реально советую потратить время и забрать "za darmo", оно того стоит 😊
Лень забирать
Za darmo - это русские люди поняли без перевода.
"ZA DARMO."
Уже сколько раз раздавали 1 часть... не интересно. Почти все кто хотел, получили.
GWENT: The Witcher Card Game и The Witcher – Enhanced Edition нет ни GOG, ни в приложение GOG Galaxy
даром не нать ... старье
Шикарная игрушка. Будет повод ещё разок перепройти)
Да проще уж с торрента скачать, чем мучаться вот так с
😎
а можно прямую ссылку на гвинт? а то эти хитроwопые ее из поиска убрали
upd
забрать получилось через https://www.playgwent.com/ru/play-gog
на самом гог ну никак не ищет, и даже на странице издателя нету)
upd2
vpn.... kurwa