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The Witcher 24.10.2007
9.3 6 338 оценок

CD Projekt бесплатно раздает расширенное издание The Witcher

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Gruz_
Новости

Магазин GOG время от времени раздает бесплатные игры. На этот раз мы сможем забрать из магазина настоящую жемчужину, ведь это первая часть The Witcher в расширенном издании Extended Edition. Ниже мы в подробностях описали шаги, которые позволят вам бесплатно получить игру с которой началась мировая слава CD Projekt.

Вот что нужно сделать, чтобы получить The Witcher Extended Edition бесплатно:

  • Если у вас еще нет учетной записи GOG, создайте ее и загрузите приложение GOG Galaxy.
  • Находясь в приложении, начните установку бесплатной Гвинт: Ведьмак. Карточная игра. Позже ее можно будет отменить.
  • Перейдите на подстраницу, посвященную бонусу для игроков в Гвинт.
  • Подпишитесь на рассылку новостей, получите бонус, а затем перейдите по доступной ссылке на страницу The Witcher – Enhanced Edition. Цена игры изменится на бесплатную.

Добавьте игру в свою библиотеку - теперь ее можно загрузить в виде отдельного инсталлятора с сайта GOG или через приложение GOG Galaxy.

Вот, собственно, и все. Процесс может показаться немного сложным, но на самом деле это всего лишь несколько простых шагов, позволяющих насладиться отличной ролевой игрой от польской студии.

Кстати, первый The Witcher, дебютировал в 2007 году. Игра доступна исключительно на ПК.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Aellie

Ох, я помню, как впервые запустила этот шедевр на своем стареньком ноуте. Вступительный ролик с восхищением был просмотрен, ибо моменты из книги про битву со стрыгой были изображены 1 в 1. Потом, когда уже пошло видео на движке, все стало дико тормозить, и пришлось сбрасывать настройки 😂 Но, блин, как же было классно, а наши переводчики, очевидно, тоже читали оригинал, ибо многие фразы в игре были, как в незабвенном переводе книг от Евгения Вайсброта (мир его праху). Одна из лучших РПГ, для меня в одном ряду стоит с первой dragon age и серией baldur's gate.

Радостно, что будет ремастер, даже те, кто стесняются устаревшего графония, смогут приобщиться к великому. А кто не боится, реально советую потратить время и забрать "za darmo", оно того стоит 😊

17
Mad_cloud

Лень забирать

10
syberroma

Za darmo - это русские люди поняли без перевода.

8
Big and Fat

"ZA DARMO."

Уже сколько раз раздавали 1 часть... не интересно. Почти все кто хотел, получили.

5
Coon70

GWENT: The Witcher Card Game и The Witcher – Enhanced Edition нет ни GOG, ни в приложение GOG Galaxy

0
Sneaky Pete

даром не нать ... старье

0
Elfdragon

Шикарная игрушка. Будет повод ещё разок перепройти)

0
trava10

Да проще уж с торрента скачать, чем мучаться вот так с

0
Stan_EKB

😎

0
saksnboom

а можно прямую ссылку на гвинт? а то эти хитроwопые ее из поиска убрали

upd
забрать получилось через https://www.playgwent.com/ru/play-gog
на самом гог ну никак не ищет, и даже на странице издателя нету)
upd2
vpn.... kurwa

-1