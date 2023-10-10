CD Projekt бесплатно раздает расширенное издание The Witcher ©

Магазин GOG время от времени раздает бесплатные игры. На этот раз мы сможем забрать из магазина настоящую жемчужину, ведь это первая часть The Witcher в расширенном издании Extended Edition. Ниже мы в подробностях описали шаги, которые позволят вам бесплатно получить игру с которой началась мировая слава CD Projekt.

Вот что нужно сделать, чтобы получить The Witcher Extended Edition бесплатно:

Если у вас еще нет учетной записи GOG, создайте ее и загрузите приложение GOG Galaxy.

Находясь в приложении, начните установку бесплатной Гвинт: Ведьмак. Карточная игра. Позже ее можно будет отменить.

Перейдите на подстраницу, посвященную бонусу для игроков в Гвинт.

Подпишитесь на рассылку новостей, получите бонус, а затем перейдите по доступной ссылке на страницу The Witcher – Enhanced Edition. Цена игры изменится на бесплатную.

Добавьте игру в свою библиотеку - теперь ее можно загрузить в виде отдельного инсталлятора с сайта GOG или через приложение GOG Galaxy.

Вот, собственно, и все. Процесс может показаться немного сложным, но на самом деле это всего лишь несколько простых шагов, позволяющих насладиться отличной ролевой игрой от польской студии.

Кстати, первый The Witcher, дебютировал в 2007 году. Игра доступна исключительно на ПК.