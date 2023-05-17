The Witcher 2: Assassins of Kings 16.05.2011
9.2 7 607 оценок

CD Projekt RED отпраздновали двенадцатилетие The Witcher 2 новой иллюстрацией

©
butcher69
Новости

Двенадцать лет назад, 17 мая 2011 года, свет увидела The Witcher 2: Assassins of Kings. Дата не очень круглая и разработчики из CD Projekt RED решили ограничиться специальной иллюстрацией о приключениях Геральта.

Игроки легко узнают существо на праздничной иллюстрации — это чудовище Кейран обитающий в реке Понтар. Геральт встречается с ним в первой главе The Witcher 2.

The Witcher 2 Assassins of Kings вышла ровно 12 лет назад! В честь годовщины наши художники создали прекрасный арт, вдохновленный темерскими приключениями Геральта и чудовищами, которых там можно встретить.
Индустрия
4
7
Последние посты по игре The Witcher 2: Assassins of Kings
Легко
Легко
Любовь сквозь года. Обзор Ведьмак 2: Убийцы королей
Любовь сквозь года. Обзор Ведьмак 2: Убийцы королей
Мод убирающий кат-сцены
Мод убирающий кат-сцены
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lvinomord

Классная игра.До сих пор хвастаюсь коллекционкой этой игры.)Но вот обновить,освежить игру было бы весьма неплохо.Но только после того,как они закончат (если закончат) с предыдущими проектами.

Спойлер
8
Destroited

Неплохая коллекционка. 👍

2
Strannik110

Мой самый первый Ведьмак...

2
Destroited

Мой самый второй Ведьмак...

7
Denis Kyokushin

Классная игра, мне очень понравилась.И конце прошлого перепрошёл на Тёмном уровне сложности

1
Jarvis666

Устроить раздачу игры: XXXXXX

Высrать юзлесс иллюстрацию: V

-2
SelfdualOptimus

Ее можно купить чуть ли не на сдачу с обеда в столовке - это раз. Второе - ее уже раздавали на том же GOG бесплатно)

5