CD Projekt RED отпраздновали двенадцатилетие The Witcher 2 новой иллюстрацией

Двенадцать лет назад, 17 мая 2011 года, свет увидела The Witcher 2: Assassins of Kings. Дата не очень круглая и разработчики из CD Projekt RED решили ограничиться специальной иллюстрацией о приключениях Геральта.
Игроки легко узнают существо на праздничной иллюстрации — это чудовище Кейран обитающий в реке Понтар. Геральт встречается с ним в первой главе The Witcher 2.
The Witcher 2 Assassins of Kings вышла ровно 12 лет назад! В честь годовщины наши художники создали прекрасный арт, вдохновленный темерскими приключениями Геральта и чудовищами, которых там можно встретить.
Классная игра.До сих пор хвастаюсь коллекционкой этой игры.)Но вот обновить,освежить игру было бы весьма неплохо.Но только после того,как они закончат (если закончат) с предыдущими проектами.
Неплохая коллекционка. 👍
Мой самый первый Ведьмак...
Мой самый второй Ведьмак...
Классная игра, мне очень понравилась.И конце прошлого перепрошёл на Тёмном уровне сложности
Устроить раздачу игры: XXXXXX
Высrать юзлесс иллюстрацию: V
Ее можно купить чуть ли не на сдачу с обеда в столовке - это раз. Второе - ее уже раздавали на том же GOG бесплатно)