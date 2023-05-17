CD Projekt RED отпраздновали двенадцатилетие The Witcher 2 новой иллюстрацией ©

Двенадцать лет назад, 17 мая 2011 года, свет увидела The Witcher 2: Assassins of Kings. Дата не очень круглая и разработчики из CD Projekt RED решили ограничиться специальной иллюстрацией о приключениях Геральта.

Игроки легко узнают существо на праздничной иллюстрации — это чудовище Кейран обитающий в реке Понтар. Геральт встречается с ним в первой главе The Witcher 2.

The Witcher 2 Assassins of Kings вышла ровно 12 лет назад! В честь годовщины наши художники создали прекрасный арт, вдохновленный темерскими приключениями Геральта и чудовищами, которых там можно встретить.