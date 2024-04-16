В Steam стартовал ограниченный тест инструментария REDkit для The Witcher 3

CD Projekt RED приступила к тестированию официального редактора для The Witcher 3: Wild Hunt. Страница инструментария уже доступна в Steam, но пока тест проходит в закрытом режиме: чтобы опробовать редактор, нужно запросить к нему доступ.
The Witcher 3 REDkit - это комплексный инструмент для создания модификаций The Witcher 3: Wild Hunt. Он основан на том же наборе инструментов, которые использовались нашими разработчиками при создании игры, и должен обеспечить практически неограниченную свободу при ее модификации. REDkit будет доступен бесплатно всем владельцам The Witcher 3: Wild Hunt на PC и запланирован к выпуску в конце этого года.
Доступ к плейтесту будет открываться постепенно для тех пользователей, которые зарегистрируются. После принятия заявки игроки смогут открыть REDkit в своей библиотеке Steam. Помните, что для использования инструмента необходимо загрузить The Witcher 3: Wild Hunt.
Полноценный релиз The Witcher 3 REDkit состоится позже в 2024 году.
Если будет прост как Creation Kit, нас модами просто завалит!
Ну все)
это на века, как Скайрим
Значт, Ведьмак будет жить ещё долго.
Но ещё будет Мастерская Steam)
Ведьмак 3 давно заслуживал подобного инструментария. Теперь сами сделаем DLC и история Геральта продолжится
Как стиме отключить red launcher при запуске witcher3?
Удали его из системы или разлогинься там.
к 10 летию игру выйдет ))
и что им мешало сразу его выпустить
Круто, но как ни крути поздновато. Я бы ещё понял, если бы это было обкатка фичи, чтобы проще её интегрировать в следующие проекты, но новых проектов на redengine не будет. Остается надеяться, что мододелы реально загорятся работой с новым инструментарием и мы ещё получим годный контент.
Почему в скайриме и фоллауте такое было с самого начала, а в ведьмаке только спустя 10 лет? А поздно уже, ушел ажиотаж.
Яркий пример того как нужно относиться к ретро-играм
Где ты там "ретро" видишь?
уже старый для прошлого поколения ретро компов
единственное что ему заделали натяжку лица ртх патчем и теперь это для новых компов чтоб джать ведьмака 5.