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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 213 оценок

В Steam стартовал ограниченный тест инструментария REDkit для The Witcher 3

butcher69
Новости

CD Projekt RED приступила к тестированию официального редактора для The Witcher 3: Wild Hunt. Страница инструментария уже доступна в Steam, но пока тест проходит в закрытом режиме: чтобы опробовать редактор, нужно запросить к нему доступ.

The Witcher 3 REDkit - это комплексный инструмент для создания модификаций The Witcher 3: Wild Hunt. Он основан на том же наборе инструментов, которые использовались нашими разработчиками при создании игры, и должен обеспечить практически неограниченную свободу при ее модификации. REDkit будет доступен бесплатно всем владельцам The Witcher 3: Wild Hunt на PC и запланирован к выпуску в конце этого года.

Доступ к плейтесту будет открываться постепенно для тех пользователей, которые зарегистрируются. После принятия заявки игроки смогут открыть REDkit в своей библиотеке Steam. Помните, что для использования инструмента необходимо загрузить The Witcher 3: Wild Hunt.

+ ещё 2 картинки

Полноценный релиз The Witcher 3 REDkit состоится позже в 2024 году.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
fa1kem

Если будет прост как Creation Kit, нас модами просто завалит!

8
illero

Ну все)

это на века, как Скайрим

8
Lexus Black

Значт, Ведьмак будет жить ещё долго.

5
bysaturn

Но ещё будет Мастерская Steam)

4
Artery Kaulitz

Ведьмак 3 давно заслуживал подобного инструментария. Теперь сами сделаем DLC и история Геральта продолжится

3
User_200

Как стиме отключить red launcher при запуске witcher3?

0
Zelder_200

Удали его из системы или разлогинься там.

0
theatre off tragedy

к 10 летию игру выйдет ))

и что им мешало сразу его выпустить

0
Dry2Ice

Круто, но как ни крути поздновато. Я бы ещё понял, если бы это было обкатка фичи, чтобы проще её интегрировать в следующие проекты, но новых проектов на redengine не будет. Остается надеяться, что мододелы реально загорятся работой с новым инструментарием и мы ещё получим годный контент.

-1
Perseus_33

Почему в скайриме и фоллауте такое было с самого начала, а в ведьмаке только спустя 10 лет? А поздно уже, ушел ажиотаж.

-1
Гемор

Яркий пример того как нужно относиться к ретро-играм

-3
Котян Сутоевич

Где ты там "ретро" видишь?

0
MunchkiN 616 Котян Сутоевич

уже старый для прошлого поколения ретро компов
единственное что ему заделали натяжку лица ртх патчем и теперь это для новых компов чтоб джать ведьмака 5.

0