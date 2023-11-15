CD Projekt работают над бесплатным редактором модов для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt работают над бесплатным редактором модов для The Witcher 3: Wild Hunt. Об этом компания объявила в своих социальных сетях.
Подробностей о редакторе не так много — он появится в пока неназванную дату в 2024 году и будет бесплатным для всех обладателей ПК-версии игры. Он поможет создавать совершенно новые приключения: можно будет не только добавить новые задания и контент в открытый мир, но и изменить уже существующие.
Больше подробностей обещают раскрыть в следующем году.
Теперь можно бесконечно играть в ведьмак 3.
Почти 10 лет спустя. А почему не 100 лет? Как-то слишком рано решили выпустить инструментарий к третьему Ведьмаку. Учтите, что крутые сюжетные моды могут делаться по 2-3 года минимум, даже с учётом наличия инструментария. Так что если инструментарий выйдет в 2024 году, значит толковые глобальные сюжетные моды начнут выходить в году эдак к 2030. Притом при условии, если инструментарий действительно годнота, а не переусложнённая фиговина. CD Project Red в этом смысле тормоза. Раньше надо было его делать. Гораздо раньше!
Возможно, я наконец-то дождусь полноценной качественной ветки с Йорветом, только от фанатов
И постельной сцены с Золтаном.
Ого, ого... Звучит интригующе! То есть я не зря таки столько лет за новостями по этой игре слежу...
Надеюсь для CP2077 тоже будет, я и так покупаю Скайрим Тода, теперь ещё и Ведьмака покупать. :)
Круто но поздно
Поздно - это когда есть и будут другие игры и нет армии фанатов, готовых постоянно, как они говорят, переигрывать.
согласен, игре уже стукнуло 10 лет почти, а они ток подумали сделать, пока его сделают год пройдет потом пока мододелы что то высрут, там уже новый педьмак выйдет, и нахрена оно?
Я так понял это Redmod . Да пока выйдет пока выйдут моды пройдëт куча времени там и новый на горизонте уже будут. Но лишним не будет однозначно
еще DX12 не пофиксили а уже редактор модов делают доди -_- 3070ртх фпс на дне
Пожалуйста, такой же удобный, как тес констракшен. Ну и чтоб в России можно было скачать.
p.s. а вообще я такой новости от Larian жду, для BG3
Дооо, какая нужная вещь... Не то что какая-то там оптимизация, или нормальное распределение нагрузки по всем ядрам процессора, а не долбление в два-три ядра под соточку. Это всё тьфу, ни-ну-жна! А вот редактор это да, больше порноброни и голых женских неписей, ведь это именно то, что нужно хорошей, но угашенной насмерть багами экшен-рпг.
причем здесь порнуха? редактор квестов - это, по идее, когда можешь свой ведьмачий заказ сочинить, с диалогами, с разветвлением событий, с интересными противниками в бою - такое для Ведьмака-3 я бы и за деньги приобрел с радостью. Если только я слово "редактор" правильно понимаю.
Правильно. Пускай энтузиасты делают, а они потом попробуют продать с модами какой-нибудь кривой edition... который сами же энтузиасты будут чинить.)
Пока что кроме Тода подобным никто не занимается и то несмотря на переиздания скайрима там хватает багов в игре