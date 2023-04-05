Digital Foundry остались довольны последним обновлением для The Witcher 3: Wild Hunt на PS5 и Xbox Series X|S ©

Британские специалисты из Digital Foundry протестировали свежее обновление The Witcher 3: Wild Hunt для следующего поколения, и команда принесла много положительных новостей.

Обновленное издание The Witcher 3: Wild Hunt вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в конце. Не все игроки были в восторге от next-gen версии игры, поскольку приключения Геральта столкнулись с рядом новых проблем.

CD Projekt RED потихоньку исправляет неполадки, и недавно выпущенный патч 4.02 обеспечивает "лучшие впечатления" на консолях, и хотя разработчики еще предстоит решить множество проблем, игра уже работает гораздо лучше.

На PlayStation 5 мы можем наблюдать ожидаемые 60 кадров в секунду во многих местах (в режиме производительности), и только такие места, как Новиград, все еще вызывают у консоли Sony некоторые проблемы. Игра работает еще лучше на Xbox Series X, где владельцы консоли от Microsoft могут рассчитывать на ожидаемый опыт - в этом случае даже самый большой город не является проблемой.

Разработчикам еще предстоит устранить недочеты в режиме трассировки лучей, который в некоторых ситуациях не обеспечивает даже 30 кадров.