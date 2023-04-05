Digital Foundry остались довольны последним обновлением для The Witcher 3: Wild Hunt на PS5 и Xbox Series X|S

Британские специалисты из Digital Foundry протестировали свежее обновление The Witcher 3: Wild Hunt для следующего поколения, и команда принесла много положительных новостей.
Обновленное издание The Witcher 3: Wild Hunt вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в конце. Не все игроки были в восторге от next-gen версии игры, поскольку приключения Геральта столкнулись с рядом новых проблем.
CD Projekt RED потихоньку исправляет неполадки, и недавно выпущенный патч 4.02 обеспечивает "лучшие впечатления" на консолях, и хотя разработчики еще предстоит решить множество проблем, игра уже работает гораздо лучше.
На PlayStation 5 мы можем наблюдать ожидаемые 60 кадров в секунду во многих местах (в режиме производительности), и только такие места, как Новиград, все еще вызывают у консоли Sony некоторые проблемы. Игра работает еще лучше на Xbox Series X, где владельцы консоли от Microsoft могут рассчитывать на ожидаемый опыт - в этом случае даже самый большой город не является проблемой.
Разработчикам еще предстоит устранить недочеты в режиме трассировки лучей, который в некоторых ситуациях не обеспечивает даже 30 кадров.
Круто, но на пк до сих пор нет фикса dx11, на большей части видеокарт, в основном красных, тупо игра не работает. Отвечают что разбираются. Итого месяц почти без фикса, люди уже сами фиксят, разрабы молчат. Сломали игру куче народу, в стиме почитать, так жесть.
Все фишки RT и PhysX то добавили на консоли или брать новую консольную версию в коллекцию исключительно ради обложки?
На пс5 урезаны настройки rt, нет отражений. Нет настроек ультра+. Т.е. по факту консоль не тянет все настройки, что есть у игры.
Думал, что патчами они добавят хоть упрощенные.
А про пк версию ни слова. да, Лебовски?
О какой оптимизации идет речь, после того как выпустили ремастер, игра песец тормозит и играть не возможно со всеми вашими патчами последними, до ремастера у меня Ведьмак 3 со всеми HD наворотами + со многими любительскими модами летала игра на видеокате 1070ti, а щас играть на ремастере вообще сложно со всякими тормозами. Даже новые видюху 3-4 го поколения нетянут игру. Так лучше лучше играть в Ведьмака до ремастера
Насчет ремастер помимо почти не изменившейся графической части. Подводные бои стали еще скучнее ,арбалет под водой ваще не стреляет. камера в бою испорчена.. Она не вращается вокруг главного персонажа. Сами разрабы говорят, что ремастер это просто сборник фанатских лучших модов..Т.е. для тех кто категорически не играет в пиратки и хочет эти же моды но по честному)) Навыки имели 5 уровней прокачки , теперь их только 3. Навык лакомка на регенерацию здоровья в бою не работает.. Типа не реалистично есть еду во время драки. Это клиника. К некст ген версии привлекли чувака, который в разработке рдр 2 участвовал и теперь все действия Геральда как будто он в штаны навалил.. Обязательно посмотри на отсутствие ветра! Благодаря ему было афигенное погружение в игру! Только из-за его отсутствия не стоит в это играть мне кажется.. Хоган должен сделать новый мод на графу и для новой и старой версии. Вроде летом выйти должен . Надо подождать я считаю)
Моды работают на лицензионной версии игры, так что такая себе отмазка.
Еще бы исправленную озвучку с некс ген перенести для обычной 1.32 для полного счастья