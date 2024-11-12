Фанат объединил Геральта и Плотву в ведьмака-кентавра

Энтузиаст apokryphos создал модификацию Geralt the Centaur для "Ведимака 3", в которой объединил Геральта и Плотву. Получился кентавр, который может самостоятельно скакать по просторам игры.
Автор придумал мод после того, как получил стикер с Геральтом-кентавром за участие в конкурсе модификаций, организованном CD Projekt RED. Чтобы трансформироваться, Геральту нужно выпить специальное зелье. Оно продается у Брама в Белом саду.
Текущая версия мода не лишена багов: торс ведьмака и тело лошади зачастую разъединяются. Возможно apokryphos все-таки улучшит мод, хотя со спины проблемы с текстурами не так заметны.
Мда, на сегодня хватит интернета.
хехе теперь не надо звать плотву, если плотва теперь ты)
По идее Ламберт может оседлать этого гнедого и оба с мечами - конь апокалипсиса
А Ейнифер то обрадуется приросту)))
Я думаю такое бы очень впечатлило Йеннифэр из-за ее пристрастия к единорогам
это ж он теперь по новому жарить чародеек будет) конским агрегатом то
Только это Плотва ... )
Кек, однако.
Так фанат или энтузиаст?
Да
Фанат объединил Геральта и Плотву.
Это фанат чего он такой? 🤔🤦♂️
Бред
Эльф: У вас, людей, все похожи на девчонок. Взялись же откуда-то кентавры.
Да это четко
ему еще под хвост надо засадить пеструкана ))
Моды, которые мы заслужили
Бл... эта мерская музыка....