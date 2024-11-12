Фанат объединил Геральта и Плотву в ведьмака-кентавра

Энтузиаст apokryphos создал модификацию Geralt the Centaur для "Ведимака 3", в которой объединил Геральта и Плотву. Получился кентавр, который может самостоятельно скакать по просторам игры.

Автор придумал мод после того, как получил стикер с Геральтом-кентавром за участие в конкурсе модификаций, организованном CD Projekt RED. Чтобы трансформироваться, Геральту нужно выпить специальное зелье. Оно продается у Брама в Белом саду.

Текущая версия мода не лишена багов: торс ведьмака и тело лошади зачастую разъединяются. Возможно apokryphos все-таки улучшит мод, хотя со спины проблемы с текстурами не так заметны.