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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 758 оценок

Фанат объединил Геральта и Плотву в ведьмака-кентавра

Simple Jack
Новости

Энтузиаст apokryphos создал модификацию Geralt the Centaur для "Ведимака 3", в которой объединил Геральта и Плотву. Получился кентавр, который может самостоятельно скакать по просторам игры.

Автор придумал мод после того, как получил стикер с Геральтом-кентавром за участие в конкурсе модификаций, организованном CD Projekt RED. Чтобы трансформироваться, Геральту нужно выпить специальное зелье. Оно продается у Брама в Белом саду.

Текущая версия мода не лишена багов: торс ведьмака и тело лошади зачастую разъединяются. Возможно apokryphos все-таки улучшит мод, хотя со спины проблемы с текстурами не так заметны.

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2
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
nikvik jm

Мда, на сегодня хватит интернета.

14
Paramezan

хехе теперь не надо звать плотву, если плотва теперь ты)

7
сКард
объединил Геральта и Плотву в ведьмака-кентавра
7
-zotik-
6
DirectX20

По идее Ламберт может оседлать этого гнедого и оба с мечами - конь апокалипсиса

1
Александр Дантес

А Ейнифер то обрадуется приросту)))

6
luVol

Я думаю такое бы очень впечатлило Йеннифэр из-за ее пристрастия к единорогам

4
marsh resident

это ж он теперь по новому жарить чародеек будет) конским агрегатом то

3
Az_Az

Только это Плотва ... )

1
Кей Овальд

Кек, однако.

1
ckott4

Так фанат или энтузиаст?

0
Zick211

Да

0
VirussX

Фанат объединил Геральта и Плотву.

Это фанат чего он такой? 🤔🤦‍♂️

0
askazanov

Бред

0
Jeliya Jam

Эльф: У вас, людей, все похожи на девчонок. Взялись же откуда-то кентавры.

0
Real Slim Shady

Да это четко

0
Lorenzo Lamas

ему еще под хвост надо засадить пеструкана ))

0
Макс Макс 007
-1
VI_ndetta

Моды, которые мы заслужили

-1
Mirrorphoenix

Бл... эта мерская музыка....

-2