Моддер Halk Hogan показал преображение деревни Каэр Трольде благодаря моду The Witcher 3 HD Reworked NextGen Edition

Как известно, модификация для The Witcher 3: Wild Hunt, улучшающая модели и текстуры игры, получит новую версию, специально адаптированную для обновления игры следующего поколения. Моддер Halk Hogan PL выпустил новое сравнительное видео, в котором показал обновлённые текстуры деревни близ Каэр Трольде.
Halk Hogan PL известен своей модификацией The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 3 HD Reworked, которая привносит в игру новый визуальный опыт, включая улучшенную графику, текстуры более высокого качества, плавные сетки, лучший уровень детализации, улучшенную прорисовку до некоторых объектов и многое другое. Этот мод даже был включен в обновление следующего поколения The Witcher 3, которое было выпущено 14 декабря 2022 года.
По словам моддера, список всех изменений будет действительно большим, а качество ассетов в игре станет даже лучше, чем сейчас.
Мда... вспомнил снова свое прохождение ведьмака 3 и... реды сделали "произведение искусства" и по сей день подобных игр единицы. Это реклама демки мода или мод уже на нексусе и можно самостоятельно пощупать?
этот мод уже 8 лет на нексусе. Просто автор его постоянно дорабатывает и развивает. добавляет новые текстуры, улучшает старые и т. д.
Это реклама. Мод для next-gen версии обещается где-то в 2024 году, возможно летом. Старая версия (которая лежит на нексусе) для игры с патчем 1.31 - 1.32 (не некст-ген).
Да и можно не обольщаться - у некст-ген версии игры проблемы с видеопамятью капительные. Игру с этим модом потянут адекватно скорее всего карты от 12 гб видеопамяти, а если опираться на версию мода этого же автора для Киберпанка - то от 16.
Зачем ты вводишь людей в заблуждение? Для 1.31 мод норм работает на видяхах с объемом меньше чем 12гб.В версии 4.0+ он уже и так внедрен и так же хорошо себя чувствует и не надо поверх его ставить, если говорить за старые версии этого мода, аля 12.0 . В киберпанке смотря какую версию ставить и даже самая жирная жрет не много
Сначала хотел доколупаться, но с другой стороны хорошо, что годные игры получают продолжение своей жизни с помощью таких модов. Да и вообще это бесплатно, челу респект.
Некстген мод на некстген мод, чтобы вы могли играть с некстген модом пока играете в некстген мод.
Почему разрабы так не делают изначально?
Оптимизация
Если комп без топового железа - в это играть будет невозможно.
данный мод практически не влияет на фпс. разница на уровне погрешности в 1-2 кадра.
Да причём тут фпс. Мод очень сильно влияет на кол-во используемой видеопамяти, а у next-gen версии с этим очень большие проблемы. На картах с меньше чем 10 гб играть крайне проблематично становится из-за утечек памяти. Даже я на своей 3080 испытывал кучу проблем, пока вручную не стал разбираться с конфигами и всякими ухищрениями. Если поставить новую версию мода от Халка (когда она выйдет) - играть станет невозможно. Похожая проблема с его модом для Киберпанка, там только владельцы карт с 16 гб могут нормально играть.
Так что да, этот мод только для владельцев карт с памятью хотя бы от 12 гб.
Кароче для баринов мод