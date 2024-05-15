Полное издание The Witcher 3 вернулось в десятку лучших британского чарта

EA Sports FC 24 вновь вернулась на вершину чарта розничной торговли Великобритании, согласно данным GfK за неделю, закончившуюся 11 мая. Футбольный симулятор от EA Sports сместил на 2-е место полное издание Cyberpunk 2077.
Hogwarts Legacy поднялась с восьмого места на третье, а полное издание The Witcher 3: Wild Hunt после длительного отсутствия вернулось на седьмое место в топ-10. На 8-е место опустился WWE 2K24. В топ-10 также попали дополнение For Rent для The Sims 4 и дисковое издание ролевой игры Sea of Stars
- EA Sports FC 24
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Bros. Wonder
- Minecraft (Switch)
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- WWE 2K24
- The Sims 4: For Rent
- Sea of Stars
А вот Stellar Blade по итогам третьей недели после релиза вылетела за пределы первой десятки. Экшен опустился с 2-го места на 13-е.
Подходящий к выпуску инструментарий для модификаций возобновил интерес к игре?
Уже насмотрелись на жопу с сиськами, или по какой-то другой причине?)
Типа играть из нового вообще не во что?)