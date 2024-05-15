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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 563 оценки

Полное издание The Witcher 3 вернулось в десятку лучших британского чарта

Gruz_
Новости

EA Sports FC 24 вновь вернулась на вершину чарта розничной торговли Великобритании, согласно данным GfK за неделю, закончившуюся 11 мая. Футбольный симулятор от EA Sports сместил на 2-е место полное издание Cyberpunk 2077.

Hogwarts Legacy поднялась с восьмого места на третье, а полное издание The Witcher 3: Wild Hunt после длительного отсутствия вернулось на седьмое место в топ-10. На 8-е место опустился WWE 2K24. В топ-10 также попали дополнение For Rent для The Sims 4 и дисковое издание ролевой игры Sea of Stars

  1. EA Sports FC 24
  2. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  3. Hogwarts Legacy
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Super Mario Bros. Wonder
  6. Minecraft (Switch)
  7. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  8. WWE 2K24
  9. The Sims 4: For Rent
  10. Sea of Stars

А вот Stellar Blade по итогам третьей недели после релиза вылетела за пределы первой десятки. Экшен опустился с 2-го места на 13-е.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

Подходящий к выпуску инструментарий для модификаций возобновил интерес к игре?

А вот Stellar Blade по итогам третьей недели после релиза вылетела за пределы первой десятки. Экшен опустился с 2-го места на 13-е.

Уже насмотрелись на жопу с сиськами, или по какой-то другой причине?)

3
kolinmah

Типа играть из нового вообще не во что?)

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