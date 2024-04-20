Пользователи смогли получить доступ к исходному коду The Witcher 3: Wild Hunt

В июне 2021 года произошла огромная утечка, касающаяся исходного кода игр CD Projekt RED. Однако была одна загвоздка. Архивы с исходным кодом были защищены паролями, а это означало, что большинство того, что попало в руки пользователям, нельзя было распаковать. До настоящего времени.

Вчера неизвестный пользователь опубликовал пароли к архивам. Портал DSO Gaming уже подтвердил, что пароли оказались настоящими и теперь пользователям стал доступен исходный код таких игр как: The Witcher 3: Wild Hunt (как оригинальной версии, так и версии с RTX), Gwent и Thronebreaker: The Witcher Tales.

Учитывая то, что скоро The Witcher 3 получит еще и поддержку инструментария REDKit, это открывает колоссальные возможности перед моддерами - при наличии инструментария и исходного кода, они смогут полностью модернизировать любой аспект игры. Игра итак была очень популярна среди моддерского комьюнити, но, вероятно теперь она обретет новую жизнь и может получить очень масштабные моды в будущем.

Утечка вряд ли нанесет какой-то серьезный урон студии CD Projekt RED, учитывая то, что компания официально решила отказаться от собственного движка в пользу Unreal Engine 5 в будущих проектах.