У Witcher 3 будет продолжение в виде комикса, в котором Геральт живет с Йеннифэр в Корво Бьянко

Ведьмак 3: Кровь и Вино заканчивается тем, что Геральт остаётся жить в Туссенте в Корво Бьянко и завязывает с "ведьмачьими" делами. В The Witcher: Corvo Bianco, новом мини-сериале из пяти выпусков, анонсированном Dark Horse в сотрудничестве с CD Projekt Red, счастливый конец Геральта идет не совсем по плану. Фактически, он вот-вот окажется втянутым в вестерн-приключение, которое может стать для него самой трудной битвой в жизни.
Официальный синопсис от Dark Horse гласит:
"Ведьмаку трудно жить простой жизнью, но еще труднее от нее отказаться. Пока Геральт привыкает к размеренной жизни, хорошему вину и хорошей компании — рутина Ведьмака легко забывается. Живя вместе с Йеннифэр, Геральт только начал наслаждаться вкусом хорошей жизни, но пятна истории глубоки, и каждая капля крови и вина привлекает тех, кто хочет большего".
Первый выпуск комикса «Ведьмак: Корво Бьянко», написанный Бартошем Штибором и нарисованный Коррадо Мастантуоно, выйдет 8 мая.
Трисс ван лав
Никанон
в очках профэссора)))0
либо стелят мостик к следующей игре
либо хотят засрать хороший финал
Есть только один канон
Так это не канон
Йен абсолютный канон вселенной, Трисс только в играх милая няша, в книгах она очень нерешительная, в чем-то даже трусливая, интриганка, которая была согласна с планом Ложи подложить Цири под Ковирского принца, чтобы их ребёнок унаследовал королевство, и тем самым сделать магократию в Ковире, так что не такая уж она и добрая няша
У всех, свой канон
Не канон: не книжный, не игровой.
Скорее - альтернативный роман для тех, кому Йеннифэр не заходит.
Меня из-за этой гифки в вк забанили
господи, почему нельзя было взять нормальную качественную картинку на превьюшку?
обязательно надо было найти низко-полигональную отвратительную с днищенского компа скринку..
Кажется ненужной штукой. Хотя за очки плюс, я в них постоянно ходил. :)))
о, супер, 3 том сборника нарисовывается
во мнениях должно быть, нарисовали какую то шляпу - молодцы
Йеннифэр не канон. Скип.