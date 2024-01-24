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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 25 963 оценки

У Witcher 3 будет продолжение в виде комикса, в котором Геральт живет с Йеннифэр в Корво Бьянко

2BLaraSex
Новости

Ведьмак 3: Кровь и Вино заканчивается тем, что Геральт остаётся жить в Туссенте в Корво Бьянко и завязывает с "ведьмачьими" делами. В The Witcher: Corvo Bianco, новом мини-сериале из пяти выпусков, анонсированном Dark Horse в сотрудничестве с CD Projekt Red, счастливый конец Геральта идет не совсем по плану. Фактически, он вот-вот окажется втянутым в вестерн-приключение, которое может стать для него самой трудной битвой в жизни.

Официальный синопсис от Dark Horse гласит:

"Ведьмаку трудно жить простой жизнью, но еще труднее от нее отказаться. Пока Геральт привыкает к размеренной жизни, хорошему вину и хорошей компании — рутина Ведьмака легко забывается. Живя вместе с Йеннифэр, Геральт только начал наслаждаться вкусом хорошей жизни, но пятна истории глубоки, и каждая капля крови и вина привлекает тех, кто хочет большего".

Первый выпуск комикса «Ведьмак: Корво Бьянко», написанный Бартошем Штибором и нарисованный Коррадо Мастантуоно, выйдет 8 мая.

10
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Famiclone

Трисс ван лав

Никанон

6
golumen

в очках профэссора)))0
либо стелят мостик к следующей игре
либо хотят засрать хороший финал

5
Гена Транквилизатор
в котором Геральт живет с Йеннифэр

Есть только один канон

1
Horrifing

Так это не канон

2
YegorSemenov

Йен абсолютный канон вселенной, Трисс только в играх милая няша, в книгах она очень нерешительная, в чем-то даже трусливая, интриганка, которая была согласна с планом Ложи подложить Цири под Ковирского принца, чтобы их ребёнок унаследовал королевство, и тем самым сделать магократию в Ковире, так что не такая уж она и добрая няша

3
SoggyOrrinthal

У всех, свой канон

10
Tiktotayou124

Не канон: не книжный, не игровой.

Скорее - альтернативный роман для тех, кому Йеннифэр не заходит.

-1
rewgerg43252 SoggyOrrinthal

Меня из-за этой гифки в вк забанили

0
tesla707

господи, почему нельзя было взять нормальную качественную картинку на превьюшку?

обязательно надо было найти низко-полигональную отвратительную с днищенского компа скринку..

0
Кей Овальд

Кажется ненужной штукой. Хотя за очки плюс, я в них постоянно ходил. :)))

0
Xndr DeKoz

о, супер, 3 том сборника нарисовывается

0
Wolfenstein

во мнениях должно быть, нарисовали какую то шляпу - молодцы

-4
Agentdead

Йеннифэр не канон. Скип.

-8