"Ведьмак 3" получает последнее обновление с полноценной поддержкой модов и инструмент для их создания - REDkit

Польские разработчики из студии CD Projekt RED, спустя более девяти лет после первоначального релиза The Witcher 3: Wild Hunt, наконец-то реализовали поддержку модификаций. Для любимой многими геймерами RPG вышло обновление, которое значительно улучшает возможности моддинга. Теперь энтузиастам будет намного проще создавать в игре совершенно новые истории, а простым игрокам — легче устанавливать файлы с новым контентом.
Как сообщается, обновление с поддержкой модов на данный момент доступно только для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt. Патч вносит общие изменения в чтение файлов игры, позволяя игрокам проще устанавливать пользовательские моды. В игре появилась поддержка Steam Workshop, а все новые моды будут распознаваться игрой как дополнительный контент, что должно улучшить их совместимость друг с другом.
Кроме этого, для публичного использования стал доступен инструмент под названием The Witcher 3 REDkit. Это полноценный редактор игры, который позволит пользователям изменять и добавлять новый контент на уровне движка, что ранее было сделать значительно сложнее.
Для всех любителей модификаций хотим напомнить, что на нашем сайте представлено больше тысячи разнообразных модов. В соответствующем разделе игры вы можете найти модификацию на любой вкус, которые поддерживаются всеми версиями игры, включая последнюю.
ждем годных модов
лютика сделать наконец полноценным геем и перестать играться в псевдо-гетеросексулизм
Типичный фанат кпсс
В-вовремя 😁
Смешно в ролике, Лютика поймал в место Трисс.
Ролик забавный. Дийкстра в Стране сказок такой растерянный :))))
Ууууххх.... ща начнётся....
Что ж посмотрим к чему это приведёт, правда пока особого оживления, на рынке модов не видно.
Джвеннадцать надо было писать! От слова "джва", особенно если ждали!
Но переводить на русский этот редактор не стали, к сожалению
Те, кто делает моды, обычно неплохо знает инглишь
да и термины программные еще нужно понимать, и устройство нужно помощнее чем для самой игры, поскольку слои локации в редакторе загружаются долго. Так что не для всех это занятие...
В данной сфере это мелочи.
умельцы переведут, надо только дать время))
кто запилит мне порномод?
Ох, потечёт контент рекой.
Почти 61 Гб. Маразм...
Возможно тут так же как с WolvenKit - 99% это не сам редактор, а распакованные файлы игры.
В любом случае, это дурость запихивать игру в редактор, когда можно просто редактор подключить к игре (привет от TES и Fallout).
Я обновил за 5 минут - по-моему не вся игра грузится
Игру? Да, там 3 Гб.
модами поправят? пек-пек
Не так давно решил перепройти Ведьмака с модами. Посмотрел какие есть, все было очень тухло. Долго перебирал, потом плюнул, поставил мод на плащ и раздел всех баб. Хоть какое то веселье.
Без нормального инструментария выбор очень куцый.
В некстген и так все норм. Хотя, я поставил сумки овер 9к, и активация навыков сразу после их обучения. И визуал на ААРД с игни еще добавил. В остальном все замечательно.
Про плащ сильно))) // Виталий Рябов
все нoрм сбoрки мoдoв платные на патрOне
Complete Animations, The Enhancement System, Shades of Iron, Magic Spells for Signs and Weapons и много интересных модов есть. А раздеть всех баб можно было и консольной командой.