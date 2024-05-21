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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 624 оценки

"Ведьмак 3" получает последнее обновление с полноценной поддержкой модов и инструмент для их создания - REDkit

Gutsz
Новости

Польские разработчики из студии CD Projekt RED, спустя более девяти лет после первоначального релиза The Witcher 3: Wild Hunt, наконец-то реализовали поддержку модификаций. Для любимой многими геймерами RPG вышло обновление, которое значительно улучшает возможности моддинга. Теперь энтузиастам будет намного проще создавать в игре совершенно новые истории, а простым игрокам — легче устанавливать файлы с новым контентом.

Как сообщается, обновление с поддержкой модов на данный момент доступно только для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt. Патч вносит общие изменения в чтение файлов игры, позволяя игрокам проще устанавливать пользовательские моды. В игре появилась поддержка Steam Workshop, а все новые моды будут распознаваться игрой как дополнительный контент, что должно улучшить их совместимость друг с другом.

Кроме этого, для публичного использования стал доступен инструмент под названием The Witcher 3 REDkit. Это полноценный редактор игры, который позволит пользователям изменять и добавлять новый контент на уровне движка, что ранее было сделать значительно сложнее.

Для всех любителей модификаций хотим напомнить, что на нашем сайте представлено больше тысячи разнообразных модов. В соответствующем разделе игры вы можете найти модификацию на любой вкус, которые поддерживаются всеми версиями игры, включая последнюю.

91
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Ринат Халк

ждем годных модов

21
ЛКПСС

лютика сделать наконец полноценным геем и перестать играться в псевдо-гетеросексулизм

-27
ratte88 ЛКПСС

Типичный фанат кпсс

-2
Styllezzy
1
suarez888
18
my93

В-вовремя 😁

9
DAJIekceu

Смешно в ролике, Лютика поймал в место Трисс.

6
Dmitriy_1981

Ролик забавный. Дийкстра в Стране сказок такой растерянный :))))

3
EXHAOR

Ууууххх.... ща начнётся....

2
Беркут Слеер

Что ж посмотрим к чему это приведёт, правда пока особого оживления, на рынке модов не видно.

1
Комментарий удален
airstorm

Джвеннадцать надо было писать! От слова "джва", особенно если ждали!

Спойлер
1
Dmitriy_1981

Но переводить на русский этот редактор не стали, к сожалению

0
AndralStormborn

Те, кто делает моды, обычно неплохо знает инглишь

3
Dmitriy_1981 AndralStormborn

да и термины программные еще нужно понимать, и устройство нужно помощнее чем для самой игры, поскольку слои локации в редакторе загружаются долго. Так что не для всех это занятие...

4
Borland30

В данной сфере это мелочи.

2
Kir Laurentis

умельцы переведут, надо только дать время))

1
Темный-Властелин

кто запилит мне порномод?

0
Everect

Ох, потечёт контент рекой.

0
Stanis Aglo

Почти 61 Гб. Маразм...

Спойлер
0
Kerngrom

Возможно тут так же как с WolvenKit - 99% это не сам редактор, а распакованные файлы игры.

1
Stanis Aglo Kerngrom

В любом случае, это дурость запихивать игру в редактор, когда можно просто редактор подключить к игре (привет от TES и Fallout).

0
mariol

Я обновил за 5 минут - по-моему не вся игра грузится

0
Stanis Aglo mariol

Игру? Да, там 3 Гб.

0
MunchkiN 616

модами поправят? пек-пек

-1
0ncnjqybr

Не так давно решил перепройти Ведьмака с модами. Посмотрел какие есть, все было очень тухло. Долго перебирал, потом плюнул, поставил мод на плащ и раздел всех баб. Хоть какое то веселье.

Без нормального инструментария выбор очень куцый.

-6
Пользователь ВКонтакте

В некстген и так все норм. Хотя, я поставил сумки овер 9к, и активация навыков сразу после их обучения. И визуал на ААРД с игни еще добавил. В остальном все замечательно.
Про плащ сильно))) // Виталий Рябов

-5
RickeyIMBA

все нoрм сбoрки мoдoв платные на патрOне

-5
Clicl

Complete Animations, The Enhancement System, Shades of Iron, Magic Spells for Signs and Weapons и много интересных модов есть. А раздеть всех баб можно было и консольной командой.

0