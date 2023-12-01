Актер озвучивания Геральта из Ривии поделился теориями по поводу сюжета The Witcher 4

Никто за пределами CD Projekt Red не знает, о чем будет следующая игра Witcher под кодовым названием Polaris. В том числе и сам Геральт из Ривии, но у актера, озвучивающего его, Дага Кокла, есть несколько теорий.
В беседе с IGN Кокл дал понять, что у него нет никакой инсайдерской информации о следующей части игры, которая пока что была представлена лишь одним изображением, демонстрирующим медальон Ведьмака в снегу, но поделился тем, что, по его мнению будет в Polaris.
"В центре их внимания не будет Геральт. Они так и сказали, так что мне не терпится узнать, на чем они сосредоточатся. У меня нет ничего кроме нескольких идей", - сказал Кокл.
Некоторые люди видели изображение медальона, выпущенного CD Projekt, который выглядит как Рысь. Они сказали, что, возможно, они вернутся в прошлое и рассмотрят происхождение школ Ведьмака и тому подобное, и, возможно, они сосредоточатся на Ведьмаке из школы Рыси или что-то в этом роде. Я просто говорю то, что говорили другие люди.
В настоящее время школа Рыси не является частью истории Ведьмака, а вот школа Кота - да. При этом, в отличие от сериала Netflix, медальоны Ведьмаков совпадают, если они принадлежат к одной школе, то есть все кошачьи медальоны выглядят одинаково, все волчьи — одинаково, и так далее, то есть медальон рыси по сути беспрецедентен.
Конечно, рысь - это кошка, так что новый медальон может быть ответвлением или вариацией ранее созданной школы. Что интересно, и это связано с другой популярной теорией, упомянутой Коклом, - в книгах "Ведьмака" медальон кошки носила Цири.
Предупреждение о спойлерах к The Witcher 3 и серии книг впереди.
Лучшая теория, которую я слышал, потому что она действительно имеет смысл, это теория о том, что они сосредоточатся на Цири в ее приключениях в той или иной форме, виде или образе. В книгах Цири путешествует между измерениями и между мирами. Это одна из ее способностей, и она немного занимается этим в игре. Поэтому я думаю, что для Witcher 4 было бы очень интересно сфокусироваться на приключениях Цири. В The Witcher 3: Wild Hunt они как бы подготавливали ее к этому, потому что вы можете играть за Цири в некоторых эпизодах игры. Поэтому мне кажется, что если они не сделают этого в этой части, то я знаю, о чем будет The Witcher 5, потому что это просто логично. Но я не знаю. Мне не терпится узнать.
В одной из концовок The Witcher 3, которая считается наиболее каноничной, поскольку ее сюжет был продолжен в серии комиксов, Цири сама становится ведьмаком. Таким образом, игра, рассказывающая о ее приключениях, несомненно, имеет смысл, и фанаты уже давно выдвигают такие предположения.
Polaris уже давно готовится к выходу: генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичиньский подтвердил, что еще одна игра про Ведьмака находится в разработке, еще в марте 2020 года, и даже тогда прошло пять лет после выхода The Witcher 3. Разработчик показал тизерное изображение два года спустя и подтвердил, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Polaris поступила в предпроизводство в мае 2022 года, а в октябре, после некоторых намеков CD Projekt Red, было подтверждено, что она станет первой частью новой трилогии о Ведьмаке. До выхода игры еще далеко, не раньше 2025 года, но почти половина CD Projekt Red уже работает над ней.
Очень бы хотелось, чтобы это была история про чёрного эльфа, который стал ведьмаком школы обезьяны)
Дерьмак школы фреди меркури, который стал 3.14дорасом.
Не, это сериальный сюжет.
Таким образом, игра, рассказывающая о ее приключениях, несомненно, имеет смысл, и фанаты уже давно выдвигают такие предположения.
Можно говорить и предполагать что угодно. Только это всё вода не имеющая никакого значения.
Каноничный же где она императрицей становится, не? Надеюсь играть будем за белого мужика, а не Цири. Вообще было бы круто, если бы дали создать своего ведьмака, выбрать ему школу, внешность итд
А почему бы игроку самому бы не выбирать себе школу, благо их как минимум шесть?!
Гюнтер О'Дим, Король Королей, Аваллак'х, Та Что Знает. Есть очень много интересных тем, но кажется, их затронут лишь мельком, а так хотелось бы...