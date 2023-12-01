Актер озвучивания Геральта из Ривии поделился теориями по поводу сюжета The Witcher 4

Никто за пределами CD Projekt Red не знает, о чем будет следующая игра Witcher под кодовым названием Polaris. В том числе и сам Геральт из Ривии, но у актера, озвучивающего его, Дага Кокла, есть несколько теорий.

В беседе с IGN Кокл дал понять, что у него нет никакой инсайдерской информации о следующей части игры, которая пока что была представлена лишь одним изображением, демонстрирующим медальон Ведьмака в снегу, но поделился тем, что, по его мнению будет в Polaris.

"В центре их внимания не будет Геральт. Они так и сказали, так что мне не терпится узнать, на чем они сосредоточатся. У меня нет ничего кроме нескольких идей", - сказал Кокл.

Некоторые люди видели изображение медальона, выпущенного CD Projekt, который выглядит как Рысь. Они сказали, что, возможно, они вернутся в прошлое и рассмотрят происхождение школ Ведьмака и тому подобное, и, возможно, они сосредоточатся на Ведьмаке из школы Рыси или что-то в этом роде. Я просто говорю то, что говорили другие люди.

В настоящее время школа Рыси не является частью истории Ведьмака, а вот школа Кота - да. При этом, в отличие от сериала Netflix, медальоны Ведьмаков совпадают, если они принадлежат к одной школе, то есть все кошачьи медальоны выглядят одинаково, все волчьи — одинаково, и так далее, то есть медальон рыси по сути беспрецедентен.

Конечно, рысь - это кошка, так что новый медальон может быть ответвлением или вариацией ранее созданной школы. Что интересно, и это связано с другой популярной теорией, упомянутой Коклом, - в книгах "Ведьмака" медальон кошки носила Цири.

Предупреждение о спойлерах к The Witcher 3 и серии книг впереди.

Лучшая теория, которую я слышал, потому что она действительно имеет смысл, это теория о том, что они сосредоточатся на Цири в ее приключениях в той или иной форме, виде или образе. В книгах Цири путешествует между измерениями и между мирами. Это одна из ее способностей, и она немного занимается этим в игре. Поэтому я думаю, что для Witcher 4 было бы очень интересно сфокусироваться на приключениях Цири. В The Witcher 3: Wild Hunt они как бы подготавливали ее к этому, потому что вы можете играть за Цири в некоторых эпизодах игры. Поэтому мне кажется, что если они не сделают этого в этой части, то я знаю, о чем будет The Witcher 5, потому что это просто логично. Но я не знаю. Мне не терпится узнать.

В одной из концовок The Witcher 3, которая считается наиболее каноничной, поскольку ее сюжет был продолжен в серии комиксов, Цири сама становится ведьмаком. Таким образом, игра, рассказывающая о ее приключениях, несомненно, имеет смысл, и фанаты уже давно выдвигают такие предположения.

Polaris уже давно готовится к выходу: генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичиньский подтвердил, что еще одна игра про Ведьмака находится в разработке, еще в марте 2020 года, и даже тогда прошло пять лет после выхода The Witcher 3. Разработчик показал тизерное изображение два года спустя и подтвердил, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Polaris поступила в предпроизводство в мае 2022 года, а в октябре, после некоторых намеков CD Projekt Red, было подтверждено, что она станет первой частью новой трилогии о Ведьмаке. До выхода игры еще далеко, не раньше 2025 года, но почти половина CD Projekt Red уже работает над ней.