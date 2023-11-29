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The Witcher 4 TBA
7.5 380 оценок

Авторы The Witcher 4 намерены привнести глоток свежего воздуха в жанр RPG

Gruz_
Новости

CD Projekt снова в строю, о чем свидетельствует последний финансовый отчет компании. Так что игроки уже потихоньку нацеливаются на The Witcher 4, о котором недавно высказался директор игры Себастьян Калемба.

О том, что четвертая часть The Witcher находится в разработке, мы знаем с весны 2022 года. Проект, известный под рабочим названием Polaris, станет не продолжением существующей трилогии, а началом совершенно новой саги.

Между тем, постановщик проекта - Себастьян Калемба - недавно дал интервью итальянскому порталу Lega Nerd. В нем он заявил, что CD Projekt RED стремится представить нечто такое, чего еще не было в жанре RPG.

Наш приоритет - всегда расширять границы. Мы хотим выйти за их пределы. По сравнению с нынешними ролевыми играми мы хотим попробовать что-то новое, тем более что мы работаем не выходя за рамки жанра и ориентируемся на его поклонников. Как вы догадываетесь, я не могу сказать слишком много, но идея состоит в том, чтобы создать нечто, превосходящее The Witcher 3, рассказав более насыщенную историю и создав более напряженный геймплей.

Смысл вышеприведенного заявления, конечно же, не в том, чтобы переворошить существующий "Ведьмак" с ног на голову. CDPR хочет следовать намеченному пути, но уходящие годы накладывают ограничения на инновации. Четвертую часть серии ждать еще долго, а значит, это необходимо и для того, чтобы привлечь новых игроков, которые не всегда были в курсе того, что из себя представляет The Witcher 3.

Мы хотим идти по выбранному нами пути, но это не значит делать идентичные игры. Мне кажется, это очевидно. У нас есть определенные элементы повествования, которые следует сохранить. Впрочем, несмотря ни на что, это все та же вселенная, поэтому мы не можем выйти за определенные рамки.

Поэтому мы должны следовать строго определенному направлению и вводить новшества в его рамках. В то же время, безусловно, мы должны попытаться выйти на новую аудиторию. The Witcher 4 выйдет нескоро, а с момента релиза ее предшественницы пройдет уже достаточно много времени, поэтому мы не можем делать ставку только на существующую аудиторию, которая связана с сагой.

Нам также необходимо создать новое сообщество. В этой связи я могу сказать, что игра станет отличным стартовым порогом для многих игроков, не забывая при этом о давних поклонниках, которые все еще хотят познакомиться с приключениями Геральта.

Стоит добавить, что Polaris - не единственная игра серии, которая выйдет в ближайшие несколько лет. Ведь в разработке у Fool's Theory находится ремейк первого "Ведьмака", а принадлежащая CD Projekt студия The Molasses Flood сейчас работает над Project Sirius.

А значит, в будущем нас ждет немало новых игр, созданных по этой вселенной. А на сегодня самой последней из них является The Witcher 3, вышедшая в 2015 году.

4
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
nemsis94

Как по мне хорошие рпг, это где есть хороший отыгрыш и реиграбельность. Если завезут это в 4 часть, с хорошей атмосферой и сюжетом, как в 3. То просто огонь будет.

2
Snake Snaake Snaaaaaake

после того как они обосрались с Cyberpunk, воспринимать эти слова серьезно просто невозможно

1
Gridon

бледная морда уже всем известна после облажки с Киберпанком. ничего нового уже не придумаешь! Разве что втрешь очередную процедурную белиберду, из которой всё равно ничего не выйдет.

Да и что вы, ребята из Варшавы, вообще понимаете в RPG? Попробуйте сначала один из Изометричных файтингов проиграть до конца, а потом уже разотрите языки про "свежий воздух". Игра у вас, конечно, хорошая была - про поляка-ведьмака. Но уж больно простая и плоская. Где там механики тактических поединков, сложных диалогов, мультиплеер?

Вряд ли сыроватая команда способна на инновации в жанре. Поверьте старому волку - пока не переплюнули изометричные Baldur's Gate и Planescape - не смейте заявлять про "свежий воздух" в RPG!

1
Кей Овальд

Они, что хотят вместо системы навыков сделать полноценную РПГ-систему с характеристиками? Ого.

0
Extor Menoger

Ну судя по тому что Ведьмак 3 это кинцо а не рпг то смешно слышать такие заявления

0
trevl312

Спасибо, но нам подарили замечательную baldur's gate 3 - вот где глоток свежего РПГ

-1
Anton Vasiljev

Ох и наглотаемся!

-2
Гомер11

пшекские жулики как бы намекают, что сектантики будут глубоко заглатывать. XD

-2
B e s i k

Геральду в 3-м Ведьмаке + - 55лет.Сколько ему уже будет в 4-м..Надеюсь 4-ка станет последней ноткой и закончится вся эта история.Сколько ж можно ведь дальше пойдёт просто тягамотина.Долой конвейер !

-4
spaMER_ID

В книгах ему было разве не за 70?

0
Комментарий удален
WittyOrvilleton B e s i k

Если я ничего не попутал, то по лору ведьмаки как и чародейки стареют намного намного медленнее и живут дольше среднестатистических обычных людей.

2
nemsis94 B e s i k

В инете нашел.

В одном из интервью Сапковский сообщил, что на момент событий в книге «Крещение огнем» Геральту за 50 лет. В принципе, это вполне соотносится с предыдущими рассчетами.
Хотя в игре Witcher 3: Wild Hunt в одном из эпизодов Весемир сообщает, что Мяснику из Блавикена (это прозвище Геральта) уже 100 лет. Но игру нельзя считать книжным каноном, поэтому это заявление можно не учитывать.
-2
0ncnjqybr

Более 100 ему уже так-то. Как и Йеннефер.

0