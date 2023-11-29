Авторы The Witcher 4 намерены привнести глоток свежего воздуха в жанр RPG

CD Projekt снова в строю, о чем свидетельствует последний финансовый отчет компании. Так что игроки уже потихоньку нацеливаются на The Witcher 4, о котором недавно высказался директор игры Себастьян Калемба.

О том, что четвертая часть The Witcher находится в разработке, мы знаем с весны 2022 года. Проект, известный под рабочим названием Polaris, станет не продолжением существующей трилогии, а началом совершенно новой саги.

Между тем, постановщик проекта - Себастьян Калемба - недавно дал интервью итальянскому порталу Lega Nerd. В нем он заявил, что CD Projekt RED стремится представить нечто такое, чего еще не было в жанре RPG.

Наш приоритет - всегда расширять границы. Мы хотим выйти за их пределы. По сравнению с нынешними ролевыми играми мы хотим попробовать что-то новое, тем более что мы работаем не выходя за рамки жанра и ориентируемся на его поклонников. Как вы догадываетесь, я не могу сказать слишком много, но идея состоит в том, чтобы создать нечто, превосходящее The Witcher 3, рассказав более насыщенную историю и создав более напряженный геймплей.

Смысл вышеприведенного заявления, конечно же, не в том, чтобы переворошить существующий "Ведьмак" с ног на голову. CDPR хочет следовать намеченному пути, но уходящие годы накладывают ограничения на инновации. Четвертую часть серии ждать еще долго, а значит, это необходимо и для того, чтобы привлечь новых игроков, которые не всегда были в курсе того, что из себя представляет The Witcher 3.

Мы хотим идти по выбранному нами пути, но это не значит делать идентичные игры. Мне кажется, это очевидно. У нас есть определенные элементы повествования, которые следует сохранить. Впрочем, несмотря ни на что, это все та же вселенная, поэтому мы не можем выйти за определенные рамки.



Поэтому мы должны следовать строго определенному направлению и вводить новшества в его рамках. В то же время, безусловно, мы должны попытаться выйти на новую аудиторию. The Witcher 4 выйдет нескоро, а с момента релиза ее предшественницы пройдет уже достаточно много времени, поэтому мы не можем делать ставку только на существующую аудиторию, которая связана с сагой.



Нам также необходимо создать новое сообщество. В этой связи я могу сказать, что игра станет отличным стартовым порогом для многих игроков, не забывая при этом о давних поклонниках, которые все еще хотят познакомиться с приключениями Геральта.

Стоит добавить, что Polaris - не единственная игра серии, которая выйдет в ближайшие несколько лет. Ведь в разработке у Fool's Theory находится ремейк первого "Ведьмака", а принадлежащая CD Projekt студия The Molasses Flood сейчас работает над Project Sirius.

А значит, в будущем нас ждет немало новых игр, созданных по этой вселенной. А на сегодня самой последней из них является The Witcher 3, вышедшая в 2015 году.