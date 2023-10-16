CDPR обещает, что не повторит ошибок Cyberpunk 2077 с The Witcher 4 ©

В беседе с Inven Global креативный директор CD Projekt RED Колин Уолдер рассказал, что они усвоили урок с Cyberpunk 2077 и обещают не повторять ошибок при разработке Polaris и новой ведьмачьей саги.



Уолдер вспомнил о печально известных проблемах с запуском Cyberpunk 2077, чтобы подчеркнуть, какую работу проделала его команда для преодоления многочисленных критических проблем, возникших в первой версии научно-фантастического приключения:

С тех пор мы извлекли уроки и приняли новый подход как к разработке, так и к производству, например, постоянно создаем кроссплатформенные демоверсии и используем более гибкий подход, гарантирующий, что мы всегда будем в курсе изменений, которые нам необходимо внести.

Продолжая говорить о The Witcher 4 и "извлеченных уроках", связанных с проблемами Cyberpunk 2077, Уолдер поясняет, что:

Для нашего следующего проекта, The Witcher Polaris, мы с самого начала интегрировали консольную разработку с помощью демоверсий, внутренних обзоров и тестирования. Такой подход мы применили лишь позднее, при разработке Cyberpunk. Вспоминая Cyberpunk и те проблемы, я думаю, что главное было осознать происходящее и признать, что результат оказался не тем, на который мы рассчитывали. Это был серьезный удар по нашему моральному духу, но мы были полны решимости все изменить.