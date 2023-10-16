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The Witcher 4 TBA
7.4 344 оценки

CDPR обещает, что не повторит ошибок Cyberpunk 2077 с The Witcher 4

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Procy_on
Новости

В беседе с Inven Global креативный директор CD Projekt RED Колин Уолдер рассказал, что они усвоили урок с Cyberpunk 2077 и обещают не повторять ошибок при разработке Polaris и новой ведьмачьей саги.

Уолдер вспомнил о печально известных проблемах с запуском Cyberpunk 2077, чтобы подчеркнуть, какую работу проделала его команда для преодоления многочисленных критических проблем, возникших в первой версии научно-фантастического приключения:

С тех пор мы извлекли уроки и приняли новый подход как к разработке, так и к производству, например, постоянно создаем кроссплатформенные демоверсии и используем более гибкий подход, гарантирующий, что мы всегда будем в курсе изменений, которые нам необходимо внести.

Продолжая говорить о The Witcher 4 и "извлеченных уроках", связанных с проблемами Cyberpunk 2077, Уолдер поясняет, что:

Для нашего следующего проекта, The Witcher Polaris, мы с самого начала интегрировали консольную разработку с помощью демоверсий, внутренних обзоров и тестирования. Такой подход мы применили лишь позднее, при разработке Cyberpunk. Вспоминая Cyberpunk и те проблемы, я думаю, что главное было осознать происходящее и признать, что результат оказался не тем, на который мы рассчитывали. Это был серьезный удар по нашему моральному духу, но мы были полны решимости все изменить.
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Комментарии: 32
Ваш комментарий
Лариан Яна

Ключевое слово "Обещает". Странно, что не извиняется

20
Deniss Petrenko
Странно, что не извиняется

Просто ещё рано)

11
luVol

Кроме сдпрожектов никто не делает взрослые игры в плане сюжета и контента из ААА игр к сожалению. Те же сони со своим душным год оф вар это не идёт ни в какие сравнения, но сони хоть что-то пытается. За остальные ААА студии я даже говорить не буду

-3
qDan luVol

Лариан недавно, таки шмогли. Причём даже лучше, чем в прошлых Дивинитях.

На подходе Смута и Готика, в них могут реализовать массу хорошестей. Ну и может быть Тодд "Наше Всё" Говард, решится-таки выпустить Древние Свитки 6, а не Скайрим №3.

-6
luVol qDan

Бг это не про взрослый сюжет. Это фэнтези. Похоже ты вообще не понял сути

1
Миханик Шестеренкин luVol

CDPR головного мозга.

0
Insidius

Повторять не будут а совершат новые?

7
Deveron

Таким балаболам только верить

5
Walkan90

А способна ли нынешняя CDPR выдать уровень третьего ведьмака, не говоря уже про то, чтобы его превзойти? Будет ли игра интересной, а не просто небагованной или неоптимизированной?

4
Protocol10

Только предзаказ на торренте даёт гарантию безопасной покупки.

3
muturutu

Вот кто их там за язык тянет? :) Как получиться так и будет)) Нафига заранее что-то обещать? :)

Ничему жизнь не учит...

3
Никита Дроздоvv
CDPR обещает, что не повторит ошибок Cyberpunk 2077 с The Witcher 4

игра не выйдет

3
qDan

Славянский фольклор не менее богат на темы для игр и фильмов, но честно говоря - не представляю что ещё можно впихнуть в Ведьмака.

Может быть сделают полноценно открытый мир в духе РДР2, где можно будет заниматься настоящей, а не квестовой охотой на разнообразных чудовищ.

Или добавят возможность проходить игру за Лютика и всяческих магичек.

Или в духе Свитков/Друган Эйжа/Ососинов - развитие собственного дома/базы и какую-нибудь тактическую составляющую.

Впрочем главное, чтобы разрабы не залажали мир западной гомоповесткой и негрфликс-версиями персонажей.

2
Кей Овальд

Да-да-да. Верим. Истово.
Только хуже же будет, если учесть, что им уже даже для патчей (2.0 этих игр) патчи нужны.

2
Extor Menoger

Она его не выпустит ?

1
Artery Kaulitz

Просто не нужно обещать "самой невероятной и оптимизированной RPG в истории". И так понятно, что с оптимизацией будут проблемы, особенно, учитывая переход на UE 5. Сюжет без Геральта некоторые фанаты могут не признать. Поэтому, это будет по-любому экспериментальная часть, ибо оригинальная трилогия Ведьмака полностью закончена

1
Pop Egor90

Как сказал классик "Они не повторят старых ошибок! Они натворят новых!"

1
Gridon

ну лады-лады, кда проектдовые свои обещания не круче наших скидок на торрентах! а то на финальные барыжки кидают возьмите предзаказ, не обосрёмся как с киберпанком... кому теперь верить-то

тут опять вопрос - верить словам прогеров, или проверять факты на своей шкуре. всем известно, что чем больше барыжат предзаказами и дорогими коллекционками - тем меньше времени и бабла остаётся на доделку самой игры

а разрабы все одно и то же п entertainment твердят - "извлекли уроки, поменяли подход". какая нафиг разница какой подход, если конечный продукт опять может оказаться провалом?

понятнько же, что после киберпанка нужно сначала выпустить нормальную игру, а потом уже хвастаться. а то эти "обещания" и "мы всё поменяли" выглядят так себе, как по мне

0
denesco

То есть, они что-то новое придумают? Это будет не просто! Спавн перед лицом был в ведьмаке, квадратное мыло было в самом кибере, а что на следующий раз? Даже не могу себе представить - они уже все перепробовали...

0
tinsoman

Обещать то каждый может, а на деле что?

0
Riws

Разве CDPR нас когда-нибудь обманывали? Да не может такого быть.

0
Darkaind

Я вот не понял, их ошибка, если можно так выразиться, это то, что они выпустили откровенно недоделанную игру. Она была недоделана на всех платформах в принципе, толку с их кроссплатформенных демоверсий, если она ни на одной платформе не была адекватной.

И заявление: "мы обещаем выпустить игру доделанной", звучит на уровне: "наш хлеб не содержит радиации".

0
Understanding the Truth
Спойлер
0
00Leviafan

А это значит что игру будем ждать от 10 до 15 лет

0
00Leviafan

Мда чёт жалко Ведьмака нового так как всё по новой будет ибо история Геральта кончилась и как бы новый ведьмак не повторил судьбу Mass Effect Andromeda . Но для начала надо дождаться выхода игры а то киберпанк хренти когда анонсировали а вышла через 5 - 12 лет ( не помню точно )

0
bohdan2015

Зато повторят в продолжении Киберпанка) ждем:D

0
caramba1999

Где-то я это уже слышал.. Аааа да после выхода ведьмака 3 они сказали на старте тонкого не повториться с кибером. Эхххх курва пердоле

0
AndralStormborn

Ну, ведьмаки у них и правда всегда лучше получались, а в кп77 просто они стали экспериментировать, но и то не сказать чтоб совсем уж плохо вышло.

-1