CDPR обещает, что не повторит ошибок Cyberpunk 2077 с The Witcher 4

В беседе с Inven Global креативный директор CD Projekt RED Колин Уолдер рассказал, что они усвоили урок с Cyberpunk 2077 и обещают не повторять ошибок при разработке Polaris и новой ведьмачьей саги.
Уолдер вспомнил о печально известных проблемах с запуском Cyberpunk 2077, чтобы подчеркнуть, какую работу проделала его команда для преодоления многочисленных критических проблем, возникших в первой версии научно-фантастического приключения:
С тех пор мы извлекли уроки и приняли новый подход как к разработке, так и к производству, например, постоянно создаем кроссплатформенные демоверсии и используем более гибкий подход, гарантирующий, что мы всегда будем в курсе изменений, которые нам необходимо внести.
Продолжая говорить о The Witcher 4 и "извлеченных уроках", связанных с проблемами Cyberpunk 2077, Уолдер поясняет, что:
Для нашего следующего проекта, The Witcher Polaris, мы с самого начала интегрировали консольную разработку с помощью демоверсий, внутренних обзоров и тестирования. Такой подход мы применили лишь позднее, при разработке Cyberpunk. Вспоминая Cyberpunk и те проблемы, я думаю, что главное было осознать происходящее и признать, что результат оказался не тем, на который мы рассчитывали. Это был серьезный удар по нашему моральному духу, но мы были полны решимости все изменить.
Ключевое слово "Обещает". Странно, что не извиняется
Просто ещё рано)
Кроме сдпрожектов никто не делает взрослые игры в плане сюжета и контента из ААА игр к сожалению. Те же сони со своим душным год оф вар это не идёт ни в какие сравнения, но сони хоть что-то пытается. За остальные ААА студии я даже говорить не буду
Лариан недавно, таки шмогли. Причём даже лучше, чем в прошлых Дивинитях.
На подходе Смута и Готика, в них могут реализовать массу хорошестей. Ну и может быть Тодд "Наше Всё" Говард, решится-таки выпустить Древние Свитки 6, а не Скайрим №3.
Бг это не про взрослый сюжет. Это фэнтези. Похоже ты вообще не понял сути
CDPR головного мозга.
Повторять не будут а совершат новые?
Таким балаболам только верить
А способна ли нынешняя CDPR выдать уровень третьего ведьмака, не говоря уже про то, чтобы его превзойти? Будет ли игра интересной, а не просто небагованной или неоптимизированной?
Только предзаказ на торренте даёт гарантию безопасной покупки.
Вот кто их там за язык тянет? :) Как получиться так и будет)) Нафига заранее что-то обещать? :)
Ничему жизнь не учит...
игра не выйдет
Славянский фольклор не менее богат на темы для игр и фильмов, но честно говоря - не представляю что ещё можно впихнуть в Ведьмака.
Может быть сделают полноценно открытый мир в духе РДР2, где можно будет заниматься настоящей, а не квестовой охотой на разнообразных чудовищ.
Или добавят возможность проходить игру за Лютика и всяческих магичек.
Или в духе Свитков/Друган Эйжа/Ососинов - развитие собственного дома/базы и какую-нибудь тактическую составляющую.
Впрочем главное, чтобы разрабы не залажали мир западной гомоповесткой и негрфликс-версиями персонажей.
Да-да-да. Верим. Истово.
Только хуже же будет, если учесть, что им уже даже для патчей (2.0 этих игр) патчи нужны.
Она его не выпустит ?
Просто не нужно обещать "самой невероятной и оптимизированной RPG в истории". И так понятно, что с оптимизацией будут проблемы, особенно, учитывая переход на UE 5. Сюжет без Геральта некоторые фанаты могут не признать. Поэтому, это будет по-любому экспериментальная часть, ибо оригинальная трилогия Ведьмака полностью закончена
Как сказал классик "Они не повторят старых ошибок! Они натворят новых!"
ну лады-лады, кда проектдовые свои обещания не круче наших скидок на торрентах! а то на финальные барыжки кидают возьмите предзаказ, не обосрёмся как с киберпанком... кому теперь верить-то
тут опять вопрос - верить словам прогеров, или проверять факты на своей шкуре. всем известно, что чем больше барыжат предзаказами и дорогими коллекционками - тем меньше времени и бабла остаётся на доделку самой игры
а разрабы все одно и то же п entertainment твердят - "извлекли уроки, поменяли подход". какая нафиг разница какой подход, если конечный продукт опять может оказаться провалом?
понятнько же, что после киберпанка нужно сначала выпустить нормальную игру, а потом уже хвастаться. а то эти "обещания" и "мы всё поменяли" выглядят так себе, как по мне
То есть, они что-то новое придумают? Это будет не просто! Спавн перед лицом был в ведьмаке, квадратное мыло было в самом кибере, а что на следующий раз? Даже не могу себе представить - они уже все перепробовали...
Обещать то каждый может, а на деле что?
Разве CDPR нас когда-нибудь обманывали? Да не может такого быть.
Я вот не понял, их ошибка, если можно так выразиться, это то, что они выпустили откровенно недоделанную игру. Она была недоделана на всех платформах в принципе, толку с их кроссплатформенных демоверсий, если она ни на одной платформе не была адекватной.
И заявление: "мы обещаем выпустить игру доделанной", звучит на уровне: "наш хлеб не содержит радиации".
А это значит что игру будем ждать от 10 до 15 лет
Мда чёт жалко Ведьмака нового так как всё по новой будет ибо история Геральта кончилась и как бы новый ведьмак не повторил судьбу Mass Effect Andromeda . Но для начала надо дождаться выхода игры а то киберпанк хренти когда анонсировали а вышла через 5 - 12 лет ( не помню точно )
Зато повторят в продолжении Киберпанка) ждем:D
Где-то я это уже слышал.. Аааа да после выхода ведьмака 3 они сказали на старте тонкого не повториться с кибером. Эхххх курва пердоле
Ну, ведьмаки у них и правда всегда лучше получались, а в кп77 просто они стали экспериментировать, но и то не сказать чтоб совсем уж плохо вышло.