CDPR заявила, что Ведьмак 4 будет отличаться от Ведьмака 3: "Мы не хотим застрять на одном и том же месте"

До следующей игры «Ведьмака» под кодовым названием Polaris осталось еще несколько лет, но CD Projekt Red поделились небольшими новостями о разработке проекта в своих квартальных отчетах о прибылях, подтверждая, что команда разработчиков собирается приступить к полноценному производству позднее в этом году.

В ходе телеконференции, посвященной доходам, CD Projekt Red также ответила на пару вопросов об этой долгожданной игре, и один из них касался концепции игры и ее сравнения с The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt Red ответила, что Witcher 4 будет ролевой игрой, но игроки могут ожидать некоторых отличий от The Witcher 3. Студия заявляет, что стремится раздвинуть границы и исследовать новые способы повествования.

«The Witcher Polaris по-прежнему остается ролевой игрой, однако по сравнению с The Witcher 3 в ней будут некоторые изменения. Мы не хотим застревать на одном и том же месте. Мы всегда хотим раздвигать границы и открывать новые способы повествования. Мы хотим двигаться в следующем направлении, чтобы вы могли ожидать чего-то нового в следующей игре «Ведьмака», — заявили CD Projekt Red в разговоре с инвесторами.

Это то, чего, наверное, ожидал каждый фанат «Ведьмака», учитывая, что студия CD Projekt Red значительно выросла со времени разработки «Ведьмака 3». Польская компания сейчас является одним из самых известных в мире разработчиков видеоигр, и совсем неудивительно, что они хотят установить планку для ролевых игр своей следующей эпической фэнтезийной игрой.

Кроме того, CD Projekt Red также сообщила, что команда разработчиков удовлетворена разработкой игры на Unreal Engine 5 и работает над собственными инструментами специально для Witcher Polaris. В настоящее время над игрой в CD Projekt Red работают более 400 разработчиков, и ожидается, что это число увеличится, когда проект выйдет на полноценное производство позднее в этом году.