Две трети разработчиков CD Projekt сейчас работают над The Witcher 4, достигнув целевого штата сотрудников

Две трети CD Projekt сейчас работают над следующей игрой серии «Ведьмак» под кодовым названием Polaris. Как выяснилось во время конференции по доходам издателя за 2023 финансовый год, команда разработчиков сейчас насчитывает 403 сотрудника.

Генеральный директор Михал Новаковски пояснил, что после выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty количество сотрудников, работающих над этой игрой, сократилось до 17 человек, а остальные были распределены по другим проектам.

«Команда Polaris, с другой стороны, выросла до более чем 400 разработчиков, — сказал Новаковски, — достигнув целевого размера для перехода на этап производства. Это запланировано на второе полугодие».

Команда, работающая над спин-оффом «Ведьмака» Project Sirius, возглавляемая The Molasses Flood, не изменилась в размерах со времени последнего обновления CD Projekt и по-прежнему насчитывает чуть менее 40 сотрудников.

Еще в январе генеральный директор CD Projekt Адам Бадовски выразил надежду, что этап производства четвертой основной игры «Ведьмак», Polaris, начнется в этом году. В мае прошлого года CD Projekt подтвердила, что завершила этап исследования игры, которая станет первой частью новой трилогии, и перешла к этапу предварительного производства.

В ноябре прошлого года компания заявила, что над проектом работали почти 330 разработчиков, что сделало ее крупнейшей командой разработчиков CD Projekt. «Мы хотели бы, чтобы к середине года над проектом работало около 400 человек», — сказал тогда Бадовски, и теперь эта цель достигнута.