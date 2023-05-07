Фанатский дизайн интерфейса The Witcher 4 понравился поклонникам серии ©

Фанаты серии активно обсуждают, как будет выглядеть следующая часть франшизы "Ведьмак", и один из них взял дело в свои руки, создав неплохую концепцию дизайна интерфейса. Версия The Witcher 3 для следующего поколения принесла в игру множество исправлений качества жизни, но интерфейс остался практически нетронутым, и некоторые явно считают, что этот путь был ошибкой, которая должна быть исправлена в сиквеле.

Дизайн интерфейса для The Witcher 4 был продемонстрирован пользователем Pufacosplay. Дизайн визуально прост, но при этом умудряется отобразить все то, что было в меню The Witcher 3, в гораздо более опрятном виде.

Он даже ставит персонажа во главу угла, выстраивая элементы пользовательского интерфейса вокруг него. Это сделает настройку персонажа в The Witcher 4 в буквальном смысле более важной частью игрового процесса. Это не огромный редизайн, и именно поэтому он так силен - он сохраняет дух меню прошлых лет, одновременно делая сильные улучшения их слабых элементов. Поклонники сериии высоко оценили такой вариант интерфейса, но некоторые отметили, что это похоже на интерфейс для мобильной игры.

Новая игра по "Ведьмаку" находится в разработке.