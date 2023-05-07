The Witcher 4 TBA
7.3 310 оценок

Фанатский дизайн интерфейса The Witcher 4 понравился поклонникам серии

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butcher69
Новости

Фанаты серии активно обсуждают, как будет выглядеть следующая часть франшизы "Ведьмак", и один из них взял дело в свои руки, создав неплохую концепцию дизайна интерфейса. Версия The Witcher 3 для следующего поколения принесла в игру множество исправлений качества жизни, но интерфейс остался практически нетронутым, и некоторые явно считают, что этот путь был ошибкой, которая должна быть исправлена в сиквеле.

Дизайн интерфейса для The Witcher 4 был продемонстрирован пользователем Pufacosplay. Дизайн визуально прост, но при этом умудряется отобразить все то, что было в меню The Witcher 3, в гораздо более опрятном виде.

Он даже ставит персонажа во главу угла, выстраивая элементы пользовательского интерфейса вокруг него. Это сделает настройку персонажа в The Witcher 4 в буквальном смысле более важной частью игрового процесса. Это не огромный редизайн, и именно поэтому он так силен - он сохраняет дух меню прошлых лет, одновременно делая сильные улучшения их слабых элементов. Поклонники сериии высоко оценили такой вариант интерфейса, но некоторые отметили, что это похоже на интерфейс для мобильной игры.

Новая игра по "Ведьмаку" находится в разработке.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Dmitriy_1981

"версия The Witcher 3 для следующего поколения принесла в игру множество исправлений качества жизни" - о чем речь?... Один новый квест и тонну новых багов принесла эта версия

7
muxamor2011

ты еще забыл про моды ломающие механики игры.

1
Bamburrr

Перчаток нет, а на руках они есть. Перчатки Шредингера.

5
Omnia Smirnow

Да и броня другая, не та что на ней.

2
bohdan2015

а чего меча всего не видно в руках? пускай поднятым держит или за спиной чтоб её покрутить)

2
KIBERMAX

Ну очень прям под копирку assassin's creed

1
cheezette

Тогда как ведьмак и задал тренд... это видно по последним играм после ведьмака

1
muxamor2011

наглядный пример различий между фанатом любителем и профессиональным разработчиком. фанат не способен отойти от концепции прошлых игр. и его "дизайн интерфейса" это по сути просто немного переработанный интерфейс игры 2015 года....

1
Aellie

А рюкзак-то где?

0
cheezette

Зачем? Почему все пытаются копировать один и тот же интерфейс, но слегка измененный? Тошнит уже от однообразия.

0
BrokVud

Почему на скриншоте окно снаряжения, а подписано "Инвентарь"?

0
Artery Kaulitz

Глоссарий получше бы оформить, более "фэнтезийно" что-ли...

0
Стас Кежун

Не, надеюсь Цири ГГ не будет. Она МС-ОР в своей вселенной.

-1
Limgrave

Одинаковый

-2