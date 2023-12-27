Команда разработчиков The Witcher 4 расширится до 400 человек в 2024 году, а сама CDPR не заинтересована в поглощении

По словам нынешнего генерального директора CD Projekt Red, следующая часть серии The Witcher, известная в настоящее время как "Polaris", начнет полноценное производство в 2024 году с расширением команды разработчиков.

В беседе с польским изданием Parkiet Адам Кичиньский, который с 1 января переходит на другую должность в компании, рассказал о том, над чем сейчас работает студия, начиная со следующей части серии, основанной на произведениях Анджея Сапковского.

На данный момент над Polaris работают более 330 человек, а в середине 2024 года команда будет расширена до 400 человек. В следующем году CD Projekt Red также начнет работу над Orion, сиквелом Cyberpunk 2077, концептуальная стадия которого завершилась некоторое время назад. На данный момент продолжается формирование команды разработчиков, ядром которой станет новая студия в Бостоне. Также продолжается работа над Sirius в сотрудничестве с The Molasses Flood и ремейком первой части серии The Witcher.

Говоря о The Witcher "Polaris", Адам Кичиньский подчеркнул, что слухи о том, что работа находится на продвинутой стадии и что дата релиза будет объявлена в ближайшее время, не соответствуют действительности. После многочисленных задержек Cyberpunk 2077 польская студия начнет объявлять даты релизов позже, чем раньше, но все равно будет рассказывать о грядущих играх достаточно рано, чтобы обеспечить надлежащую маркетинговую кампанию.

Помимо разговора о The Witcher "Polaris", Адам Кичиньский также прокомментировал возможные поглощения студии, заявив, что они не заинтересованы в покупке других компаний только для консолидации своих финансовых результатов. В то же время CD Projekt Red не заинтересована в том, чтобы ее приобрела какая-либо крупная компания, поскольку они всю жизнь работали, чтобы достичь того положения, в котором находятся сейчас, и это положение только улучшается в течение нескольких лет.